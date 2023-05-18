«Чоловік дізнався, що двічі за останній місяць відвідував… гінеколога»: кому вигідні фейкові записи у системі Helsi?

«Хтось прийшов у мій Helsi-кабінет, записався і пройшов відеоконсультацію у мого сімейного лікаря. Попросила в чоловіка перевірити свій кабінет. Виявилось, у нього крутіше: хтось проходить обстеження, бо стоять записи на флюорографію, аналіз крові, до травматолога та уролога.

Helsi — система чутливих медичних даних, в якій в обов'язковому порядку були зареєстровані мільйони пацієнтів. Жоден із нас, користувачів, не очікує виявити, що хтось користується його профілем", — написала у фейсбуці Наталія Макогон.

Мешканка Дніпра виявила в системі записи про те, що її син-школяр лікує у фтизіатра туберкульоз та ходить на прийоми до психіатра

Під дописом Наталії — десятки аналогічних коментарів. Люди з різних регіонів України пишуть, що також виявили записи про візити до лікарів, яких ніколи не було. Хтось побачив фейкові візити до вузьких фахівців, хтось — відомості про вакцинацію від ковіда, які не робив. Є й зовсім абсурдні записи, такі як похід дорослої людини до педіатра.

— Я, наприклад, раптом дізнався, що двічі за останній місяць відвідував… гінеколога, — розповів «ФАКТАМ» 43-річний мешканець Черкас Іван. — У системі сказано, що це був «візит до вузького фахівця за направленням». У клініці, де нібито відбувалися ці прийоми, я не був ніколи в житті. Заради інтересу навіть зателефонував до цієї клініки, але зі мною відмовилися розмовляти.

Фейковий прийом у лікаря

Два фейкові візити до офтальмолога й один — до педіатра знайшла в особистому кабінеті свого чоловіка й кореспондентка «ФАКТІВ».

Про те, що в системі Helsi люди знаходять записи про прийоми, яких не було, «ФАКТИ» повідомляли ще до повномасштабної війни, наприкінці 2021 року. Але тоді це було ще не так масово. Наприклад, мешканка Дніпра Анастасія Кулакова виявила в системі записи про те, що її син-школяр лікує у фтизіатра туберкульоз та ходить на прийоми до психіатра. Анастасія почала розбиратися, але незабаром зрозуміла, що кінців не знайти.

— Я побачила, що сина у червні 2021 року нібито приймав лікар-психіатр міської поліклініки № 1, — розповіла «ФАКТАМ» Анастасія Кулакова. — Хоча у цих числах Тіми взагалі не було у місті. А у січні 2021 року моя дитина п'ять разів (!) була на прийомі у фтизіатра з підозрою на туберкульоз. Такого діагнозу в нас, на щастя, ніколи не було.

У ті дні, коли в системі значаться візити до фтизіатра, син був на заняттях у школі. Аналогічна ситуація була в однокласника мого сина: судячи з інформації у системі, він теж був у фтизіатра, і відбувалося це в ті ж дні, що й у моєї дитини.

Я почала дзвонити за номерами телефонів клінік, де мою дитину нібито приймали ці лікарі. Але не змогла додзвонитися: десь телефон не відповідав, десь було вимкнено. На гарячій лінії Національної служби здоров'я сказали, що зафіксували моє звернення — і на цьому все. Я звернулася до НСЗУ ще й письмово. Не хотіла пускати справу на самоплив, адже такі записи в системі — не жарти. А якщо мій син вирішить вступати, наприклад, до військового училища? Навіщо йому в історії хвороби лікування у психіатра? Але після мого письмового звернення з психоневрологічного диспансеру надійшла відповідь про те, що вони розібралися і з'ясували: моя дитина точно була у них на прийомі. Я навіть туди їздила, і мені показали явно щойно заповнений журнал відвідувань із записом про наш візит. І не важливо, що моєї дитини того дня навіть не було в місті.

А киянка Галина на початку лютого 2022 року випадково дізналася, що хтось підписав декларацію із сімейним лікарем замість її 13-річної доньки.

— Почалося все з того, що я прийшла до поліклініки на столичному Печерську саме для того, щоб підписати за дочку декларацію з педіатром, — розповіла «ФАКТАМ» Галина. — Подала документи, а мені кажуть: «Так вона вже зареєстрована та має лікаря». Я спочатку подумала, що, можливо, система підтягнула доньку до моєї картки (а в мене сімейний лікар справді є). Але ні, то була декларація саме з педіатром. Педіатром з поліклініки на вулиці Богдана Хмельницького, де донька жодного разу не була! Прізвище педіатра нам теж було незнайоме. Що ще цікаво: у картці доньки, як її мати, була вказана я, а як контактна особа — якась Марія Дубинська з Донецька. Номер телефону також був її, а не мій.

Були в системі також інші некоректні дані.

— Наприклад, місце реєстрації, — каже Галина. — Там вказано квартиру, в якій донька ніколи не була зареєстрована та не проживала. Там раніше була зареєстрована я, але не вона. Неправильним був номер свідоцтва про народження. Декілька років тому ми змінили цей документ, а в системі відображався номер старого, вже недійсного, свідоцтва. Все виглядає так, ніби для реєстрації доньки у системі хтось використовував стару, давно вже не актуальну базу даних. Але хто й навіщо це зробив?

При цьому підписати декларацію із сімейним лікарем, якого Галина з донькою знайшли самі, дівчинка не змогла, тому що для того, щоб перереєструвати пацієнта в системі на іншого лікаря, необхідний був код з смс-повідомлення, яке приходить пацієнтові на телефон. Тут же вийшло, що повідомлення з кодом надійшло на телефон невідомої Марії Дубинської з Донецька. А без цього коду перереєструвати дівчинку на іншого лікаря в поліклініці не могли.

Те, що проблема фейкових візитів існує і вже навіть стала масовою, визнають у МОЗ

Кому ж вигідні фейкові записи у системі Helsi? Що це — масові помилки чи чиїсь навмисні дії? Поспілкувавшись із лікарями, «ФАКТИ» з'ясували, що саме липові декларації можуть бути вигідні сімейним лікарям, адже за кожного пацієнта вони отримують від держави гроші. Цим можна пояснити ситуацію з донькою киянки Галини (бували й інші випадки: наприклад, в Одесі 2021 року лікарі однієї з клінік уклали 175 декларацій… із небіжчиками). Але гроші сімейний лікар отримує лише за декларації, а не за подальші візити. У профільних фахівців ситуація інша, там сума, яку лікувальна установа отримає від держави, справді залежить від того, скільки було прийомів у лікарів. Тому вузьким фахівцям справді можуть бути вигідні фейкові «прийоми за направленням», які потім люди випадково знаходять у системі.

Проте профільний фахівець з Києва, з яким поспілкувалися «ФАКТИ», сказав, що процес цей досить складний. Роблячи запис у системі, потрібно заповнити багато документів і витратити не одну годину часу: «І при цьому йти на ризик, адже пацієнт може виявити фейковий візит та вчинити скандал. Простіше прийняти одного або двох пацієнтів у приватному порядку та відразу заробити набагато більше, ніж можна отримати за ці неіснуючі прийоми. А в системі Helsi, на жаль, часто трапляються помилки. Але виключати, що якісь клініки вписують фейкові візити навмисне, також не можна».

Через кілька днів після публікації першого допису про виявлені нею фейкові візити Наталія Макогон поділилася у фейсбуці своїми висновками:

«Завдяки допомозі друзів-лікарів, з’ясували, що у моєму випадку запис робив не сімейний лікар, а вторинна ланка. Крім власне консультації, мені ще призначили обстеження гінеколога і рентген. Ваші коментарі показують, що проблема системна, а найвражаюче — що є випадок внесення в систему додаткової вакцинації. Такі речі мають каратися, бо можуть коштувати пацієнту здоров'я.

За кілька днів я отримала інформацію від усіх профільних фахівців.

У підсумку маємо:

1. Багато пацієнтів не знають, що прийом може бути зареєстрований обома сторонами, як пацієнтом, так і лікарем. Необхідно регулярно та уважно слідкувати за своїм кабінетом. Є пропозиція зробити додаткову верифікацію-підтвердження.

2. Фейкові візити є. Про це особисто заявив міністр охорони здоров'я та потім підтвердили у НСЗУ. Відповідно, про них знають і, як запевнили, працюють над способами вирішення.

3. Скасувати некоректну інформацію пацієнт сам не може. Для цього треба: скомунікувати з сімейним лікарем (він, на жаль, теж не завжди може), залишити заявку в системі, зробити собі скрін, щоб банально не забути.

4. Система не кваліфікує тип прийому, наприклад, термінове звернення, проходження лікування чи щорічний медогляд".

Те, що проблема фейкових візитів існує і вже навіть стала масовою, справді визнають у МОЗ.

«Helsi — це лише медична інформаційна система, інтерфейс. Решта — це Електронна система охорони здоров'я. Щодо флуду — кількості відвідувань, яких де-факто не було, — ми їх бачимо», — цитує УП міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, який прокоментував ситуацію на зустрічі з журналістами.

За словами Ляшка, нещодавня постанова МОЗ розблокує проведення моніторингу для НСЗУ та допоможе розв'язати питання фейкових візитів:

«Система показуватиме, що, наприклад, Ляшко щодня приходить на реабілітацію або амбулаторний прийом, і якщо накопичиться велика кількість таких Ляшко, воно відразу горітиме червоним. Ми відправляємо бригаду, яка на місці розбиратиметься, що відбувається», — сказав Ляшко.

Також міністр анонсував запуск кабінету пацієнта та розповів про плани запустити смс-інформування пацієнтів про кожен візит до лікаря, де буде зазначено, яку суму видатків покрила держава. Щоправда, зараз, за умов війни, за словами міністра, запроваджувати подібну послугу доволі дорого.

Тим часом людям, які вже виявили фейкові візити у своїх електронних кабінетах, юристи радять не пускати справу на самоплив. Коментуючи «ФАКТАМ» ситуацію з фейковими візитами, старший партнер компанії «Кравець та партнери» Ростислав Кравець радить у будь-якому випадку звертатися до правоохоронних органів: «Якщо ж ви направили письмовий запит до адміністрації helsi. me з проханням видалити фейкові дані із системи та протягом 30 днів цього не сталося, залишається лише звернутися до суду з вимогою зобов'язати адміністратора системи виключити ці дані з картки клієнта».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, на які ліки потрібен е-рецепт з 1 квітня.

Фото у заголовку Pixabay

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