В Україні захворюваність на коронавірус зросла вшестеро, МОЗ оновило рекомендації щодо вакцинації

У липні 2024 року в Україні захворюваність на COVID-19 зросла в шість разів: якщо в червні було зафіксовано близько 2 тисяч випадків, то в липні цей показник зріс до майже 12 тисяч.

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Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін на брифінгу.

За його словами, зростання захворюваності спостерігається не лише в Україні, а й у Європейському Союзі та США. Хоча кількість госпіталізацій залишається відносно низькою, на стаціонарному лікуванні перебуває понад 2,5 тисячі осіб, що є нормальним для такого спалаху.

«На щастя, відсоток госпіталізації не такий великий. На стаціонарному лікуванні перебуває трішки більш як 2,5 тисячі, і це абсолютно нормально для такого пікового підйому», — заявив Кузін.

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Наразі в Україні виявлено вже п'ять випадків нового підвиду штаму «Омікрон» під назвою FLiRT. Три з них зафіксовані в Києві, один — у Житомирській області, а ще один летальний випадок стався в Івано-Франківській області.

Кузін зазначив, що в Україні циркулює 10 субваріантів штаму «Омікрон», який, хоча і має відносно легкий перебіг, характеризується швидшою передачею вірусу та здатністю уникати імунної відповіді.

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«Це означає, що люди, які мають неінфекційні захворювання, імуноскомпрометовані стани, вагітність або літній вік (більш схильні до важкого перебігу хвороби. — Авт.) навіть попри те, що вони мали первинний курс вакцинації у 2021 році або на початку 2022 року», — підкреслив головний лікар України.

У зв'язку з оновленням санітарно-епідеміологічної ситуації Міністерство охорони здоровʼя оновило рекомендації щодо вакцинації від коронавірусу.

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Для більшості населення тепер достатньо однієї дози вакцини, в той час як людям з груп ризику рекомендовано ревакцинацію через 6−12 місяців.

За словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, нові правила спрощують процес вакцинації та дозволяють швидше отримати повний курс.

Для осіб без супутніх захворювань достатньо одного щеплення без щорічної ревакцинації. Медичним працівникам, вагітним та людям із супутніми захворюваннями рекомендується отримати базову вакцинацію з подальшим бустером через пів року або щорічно.

Ревакцинація рекомендована людям із груп ризику, серед яких:

дорослі та діти з ослабленим імунітетом або хронічними захворюваннями;

вагітні;

люди старше 60 років;

особи, які мають високий ризик важкого перебігу хвороби;

представники професійних груп ризику (лікарі, вчителі, військові тощо).

Потребу в ревакцинації визначатиме лікар на основі рекомендацій МОЗ України. Для первинної вакцинації та ревакцинації можна використовувати будь-яку доступну вакцину, але перевагу рекомендується надавати адаптованим до варіанту Omicron.

Наразі в Україні доступно понад 500 тисяч доз такої вакцини виробництва Pfizer.

Люди, які пройшли базовий курс щеплення в попередні роки і зробили кілька бустерних доз, можуть продовжувати безоплатно ревакцинуватися. Для цього необхідно записатися до сімейного лікаря та вакцинуватися у найближчому пункті щеплення. У разі дефіциту вакцин пріоритет надаватиметься пацієнтам з груп ризику.

Зазначимо, що пандемія COVID-19, яка почалася наприкінці 2019 року, призвела до різкого зростання кількості захворювань і смертей, що створило значний тиск на системи охорони здоров'я в усьому світі. Хоча швидка розробка та масове впровадження вакцин стали вирішальними кроками в боротьбі з пандемією, вірус продовжував мутувати. Нові штами, такі як «Дельта» та «Омікрон», поставили перед глобальною охороною здоров'я нові виклики, оскільки відзначилися підвищеною здатністю до поширення та іншими небезпечними властивостями.

Раніше «ФАКТИ» писали чим небезпечний та які симптоми у штаму FLiRT.

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