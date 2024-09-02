«Тянге вульгарщиною»: зірку «Одного разу під Полтавою» захейтили за «голу» фотосесію в останній день літа

Зірка сітікома «Одного разу під Полтавою» Ганна Саліванчук, якій нещодавно закидали співпрацю з компанією, яка сплачує податки в країні-агресорці росії, знов опинилася під хвилями хейта. На цей раз через «голу» фотосесію.

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Актриса на своїй сторінці у соцмережах виклала фотографії, зроблені в саду 31 серпня — в «останній гарячий день літа». «Але попереду неймовірна осінь. Я доречі люблю всі пори року, а ви?» — запитала вона у фоловерів.

Вона позує, сидячи в гамаку спиною до фотографа.

Фото з instagram

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Фото з instagram

Фото з instagram

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На іншій з фотографій вона стоїть напівоберту, прикриваючи груди руками.

Фото з instagram

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Фоловири залишили чимало схвальних відгуків. Втім, були й ті, хто сприйняв цю фотосесію як вульгарну, зазначаючи, що «для мами двох дітей» це вже занадто. Інші наголошували на тому, що в країні війна і це — не час для «голих» фотосесій.

Варто зазначити, що подібні реакції виникали й після публікацій відвертих фото іншими представницями шоубізу. Так, цієї весни співачка MamaRikaна свій 35-й день народження записала новий кліп та влаштувала спокусливу фотосесією. А суддя кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Мартиновська вибрала для «голої» фотосесії сільский душ. Без макіяжу та зайвого одягу знімалася й донька співачки Олі Полякової Маша.

Фото з instagram

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