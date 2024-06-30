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Маша Полякова влаштувала «голу» фотосесію: як відреагували мережа та зіркова мама (фото)

17:51 30 червня 2024
Маша Полякова

Донька співачки Олі Полякової Маша, яка нещодавно потрапляла у скандал з українським брендом одягу, влаштувала «голу» фотосесію.

Підбірку фотографій вона виклала на своїй сторінці у соціальніх мережах, зазначивши, що знімалася без макіяжу, і запропонувала фоловерам визначитися, яке фото їм подобаеться більше.

Фото зі сторінки М.Полякової

Фото зі сторінки М.Полякової

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Фото зі сторінки М.Полякової

«До речі, уся фотосесія повністю без макіяжу. Як вам ідея зробити такий тренд #nomakeupphoto?» — пише Маша Полякова.

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Фото зі сторінки М.Полякової

Фото зі сторінки М.Полякової

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Фото зі сторінки М.Полякової

Більшість фоловерів висловили захоплення фотосесією. Втім, були й ті, хто поставився до цього без захвату, порівнюючи її із зірковою мамою.

Відреагувала на фотографії доньки й сама Оля Полякова.

Раніше Маша Полякова розповідала, що живе окремо від батьків та сама себе забезпечує, зокрема, завдяки розвитку свого блогу.

Фото зі сторінки М. Полякової

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