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Росіяни помстилися туарегам за «вагнерівців» ударом по мирних мешканцях: десятки загиблих (фото 18+)

13:40 2 вересня 2024
Малі на карті світу

Цього літа повстанці-туареги в Малі влаштували засідку, в яку потрапили урядові військові, а також найманці з ПВК «Ванер». Тоді було ліквідовано, зокрема, автора каналу GREY ZONE — 31-річного уродженця Липецької області Микиту Федянина. Також стверджувалося, що у зіткненні було вбито Антона Єлізарова («Лотос»), який очолив «вагнерівців» після ліквідації Пригожина та Уткіна влітку 2023 року. Всього повідомлялося про понад 80 убитих росіян.

А наразі стало відомо, як правляча хунта Малі за допомогою російських сил завдали «удару відплати», йдеться у статті BILD від 1 вересня. У кращих російських традиціях військові вдарили по мирним жителям — по маленькому містечку, що під контролем повстанців, було завдано удару з повітря. Повідомляється, що загинули 11 дітей та 10 дорослих.

Фото BILD

Видання, посилаючись на місцеві ЗМІ, пише, що безпілотник спочатку атакував єдину аптеку в Тінзуатені, а коли місцеві жителі зібралися на місці удару, вдарили вдруге.

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BILD стверджує, що ця атака була організованою та схваленою москвою акцією помсти. Видання, посилаючись на наявні у журналістів фотографії, пише, що удару було завдано за допомогою турецького ударного безпілотника Bayraktar TB-2, який перекинули в Малі з сусідньої Буркіна-Фасо без відома Туреччини.

Нагадаємо, що після розгрому «вагнерівців» хунта в Малі заявила про можливу причетність до цього України та розірвала з нашою країною дипломатичні відносини. Таке ж рішення ухвалила і влада сусіднього Нігера.

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Фото з Вікіпедії

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