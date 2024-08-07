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Ще одна країна розірвала дипломатичні відносини з Україною

9:11 7 серпня 2024
Нігер на карті світу

Влада Нігера слідом за перехідним урядом Малі, на боці якого діють російські «вагнерівці», оголосив про розрив дипломатичних відносин з Україною.

Як пише «Німецька хвиля» з посиланням на AFP, заява уряду Республіки Нігер копіює заяву малійської влади щодо «підтримки тероризму» офіційним Києвом. Військова хунта, яка прийшла в цій країні до влади минулого року після чергового перевороту, збирається звернутися до Ради Безпеки ООН з метою обговорити «агресію» України.

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Нагадаємо, що в Малі розривом дипвідносин відреагували на заяви представника ГУР МО та одного з дипломатів, зробивших з них висновки про причетність України до розгрому туарегами колони «вагнерівців» та малійських військових.

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Фото з відкритих джерел

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