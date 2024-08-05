«Вагнерівці» відгукнулися: Малі розриває дипвідносини з Україною після розгрому російських найманців

Історія з ликвідацією в Малі туарегами найманців-«вагнерівців», які воюють на боці хунти, що прийшла до влади після військового перевороту кілька років тому, отримла дипломатичне продовження. Зокрема, через версію, що до розгрому колони може бути причетна Україна.

ВІДЕО ДНЯ

Як передає «Суспільне», в Малі заявили про розрив дипломатичних відносин з Україною, мотивуючи це заявами українських посадовців, що свідчать про «підтримку міжнародного тероризму».

Фото Україна Online

Перехідний уряд Малі звинувачує Україну у підтримці «тероризму в Африці, зокрема, в Малі», порушенні суверенітету країни, в «агресії щодо Малі», «порушенні міжнародного права, включаючи Статут ООН» та оголошує про ухвалення низки рішень щодо:

РЕКЛАМА

розірвання, з негайним набранням чинності, дипломатичних відносин між Республікою Малі та Україною;

звернення до «компетентних судових органів у зв’язку з зауваженнями панів Андрія Юсова та Юрія Пивоварова, які є пропагуванням тероризму»;

вжиття необхідних заходів для недопущення будь-якої дестабілізації Малі з боку африканських держав, і зокрема з боку українських посольств, розташованих у субрегіоні;

офіційного сповіщення регіональних та міжнародних органів, а також держав, які підтримують Україну, про те, що «ця країна відкрито та публічно демонструє свою підтримку тероризму. Тому Малі розцінює дії України як підтримку міжнародного тероризму.

Як повідомляє пресслужба МЗС Сенегалу, посла України Юрія Пивоварова викликали у міністерство через допис на Facebook-сторінці посольства, у якому український дипломат нібито виказав підтримку повстанцям-туарегам у Малі після знищення ними загону «ПВК Вагнер».

«Сенегал не може терпіти будь-яких спроб переходу на свою територію медійної пропаганди, яка ведеться в цьому конфлікті. Так само наша країна, яка відкидає тероризм у всіх його формах, не може приймати на своїй території коментарі та жести на користь тероризму, особливо коли останній спрямований на дестабілізацію такої братської країни, як Малі», — йдеться у заяві МЗС Сенегалу.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що найманці з росії присутні в Малі з 2021 року — їх запросила туди місцева військова хунта, яка захопила владу 2020 року. Тоді був заарештований Ба Н'Дау, який керував країною, і прем'єр-міністра Моктар Уана. Наприкінці липня колона, в якій їхали найманці та малійські військові, була розбита місцевими повстанцями.

Фото з мережі

РЕКЛАМА

356

Читайте нас у Facebook