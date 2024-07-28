У Малі повстанці влаштували пастку для «вагнерівців»: десятки вбитих (фото, відео 18+)

Найманці з російської ПВК «Вагнер», які брали участь у бойових діях на території України, проводять операції в Африці, де також активно утилізуються.

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Так, у мережі активно розганяється відео розгрому колони «вагнерівців» у Малі — державі, розташованій у Західній Африці. ASTRA пише, що найманці з росії присутні в цій країні з 2021 року. Їх запросила туди місцева військова хунта, яка захопила владу 2020 року. Тоді був заарештований Ба Н'Дау, який керував країною, і прем'єр-міністра Моктар Уана.

Повідомляється, що «вагнерівці» потрапили в засідку, багато хто загинув. Зокрема, у мережу виклали фото, на якому найманці позують на тлі автомобіля, який був підірваний під час нападу на колону (головне фото).

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Частину росіян малийські повстанці-туареги взяли у полон. Кількість загиблих варіюється у різних джерелах. Стверджується, що їх щонайменше півсотні. На відео, яке викладають у мережу, видно, що загиблих чимало.

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Російські «військори» пишуть, що було ліквідовано автора каналу GREY ZONE — 31-річного уродженця Липецької області Микиту Федянина.

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Також повідомляється, що під час зіткнення могли застрелити відомого командира «Вагнера» Антон Єлізаров («Лотос»), який воював в Україні в районі Соледара та Бахмута. Підтвердження його смерті немає, в мережі починають висувати різні версії — вбито, поранено, потрапив у полон, викуплено з полону. «Лотос» очолив «вагнерівців» після ліквідації Пригожина та Уткіна влітку минулого року.

Канал пише, що місцева влада підтвердила загибель щонайменше 17 малийських військових.

Про деталі бою розповідав колишній алжирський політик, правозахисник та дипломат Мохамед Ларбі Зітут, пише mil.in.ua. За його інформацією, на півночі Малі вже кілька діб точаться бої між борцями за автономію самопроголошеного Азавада та малійською армією, яку підтримують «вагнерівці».

Група бойовиків «Вагнер» та військ хунти пересувалася на китайській бронемашині та позашляховиках за підтримки ударних вертольотів, один із яких, як стверджується, був збитий сепаратистами.

Мохамед Ларбі Зітут зазначає, що успіхи угруповання стали можливими після того, як вони отримали вкрай необхідне протидронове озброєння, легку артилерію та боєприпаси. Точне джерело постачання зброї невідоме, але малійські ЗМІ звинуватили сусідній Алжир.

Нагадаємо, що в російському Красноярську партизани вбили «вагнерівця» Конкеєва, який воював в Україні, який «під запис зізнався у військових злочинах: розстріляв 3 українців і зарізав 2 польських добровольців».

Фото з мережі

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