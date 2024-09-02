«Не здогадуюсь, яке життя чекає»: зірки поділилися своїми дитячими світлинами

На початку нового навчального року українськи зірки вирішили поділитися своїми архівними світлинами з часів дитинства. На сторінках у соціальних мережах відомі співачки та акторки поділилися спогадами про своє минуле.

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Популярна співачка Kola, яка народилася та довго жила у Харкові, згадала улюблені місця та виказала підтримку незламним мешканцям цього міста.

«Це місто просочене моїми спогадами, в ньому назавжди залишиться запах мого дитинства… кожен день моє місто обстрілюють, нищать, хочуть знести з лиця землі і тільки дух Харківʼян та наших ЗСУ тримають його і будуть тримати надалі, — написала співачка. — Я дуже любила всі свої школи, в мене їх було пʼять, я бігла туди з завзяттям щодня. В мене було класне дитинство: насичене, яскраве, веселе, натхненне, справжнє!»

Kola у дитинстві

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Співачка згадала, як займалася в балетній та музичній школах і багато співала.

«Мені дуже шкода, що наші діти живуть в такі страшні часи, що дехто з них ніколи вже не піде в школу, а хтось буде змушений піти в школу в клятій расєє… через страшний обман, через примусове вивезення їх в країну-терористку, — написала Kola. — Нехай у кожної української дитини буде дитинство, де вони не бояться грому та сплять в своїх ліжечках спокійно».

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Поділилася своїми спогадаим і співачка Jerry Heil.

- На першому фото — четвертокласниця Яна, — підписала світлини співачка. — Яна обожнювала перше вересня. Обожнювала українську мову та літературу і мала щастя навчатися в час без війни… Школи знову відкриють свої двері. Проте не для всіх українських дітей… Зокрема, для тих дітей, яких росія викрала, щоб цинічно і методично змінити їх свідомість на російську.

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Jerry Heil – дитяче фото співачки

Ми не маємо права ігнорувати це питання — наше завдання кричати про це гучно і на весь світ! І особливо в такий день! росія окупувала не лише фізичні українські території, але й те місце на карті, куди багатьом точно неможливо буде повернутися — дитинство".

Своїми світлинами з першого класу поділилася Надя Дорофєєва (фото у заголовку — Авт.): «Мені 7 років. Йду у перший клас і навіть не здогадуюсь, яке життя на мене чекає». Показала, як виглядала у молодших класах школи і акторка Ксенія Мішина.

Ксенія Мішина у дитинстві

Нагадаємо, дівчинка з Маріуполя стала героїнею кліпу Jerry Heil.

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