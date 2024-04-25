З іронією про болючу тему: KOLA присвятила батькові свою нову пісню

Популярна українська співачка KOLA (Анастасія Прудіус), яка нещодавно спантеличила своїм зовнішнім виглядом на концерті Артема Пивоварова, випустила нову пісню «Salut papa» та кліп. В тому образі працівниці РАГСу, яка одружує своїх батьків, артистка розповіла лише початок історії. У кліпі вона шукає свого батька. В іронічне відео Анастасії вдалося закласти глибокі сенси, розкрити історію свого життя без тата.

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«Сьогодні я вже все це сприймаю з іронією, бо багато працювала над цим, але колись це була для мене справжня трагедія і це нормально і природньо! Так, я зросла без свого тата і колись я розповім всю історію, бо поки її знає лише моя родина, але щось таки з неї ви зможете почути саме в цій пісні», — розповідає Анастасія.

За її словами, ця пісня стала, мабуть, найкращим проявленням батька в її житті. Бо завдяки йому, точніше його відсутності, і з’явилася ця робота.

«Батько дав влучний привід записати її та зняти класний кліп, який мені дуже подобається, сподіваюсь, ви оціните теж. Я постала у новому образі та надіслала у сюжеті вам пару прихованих знаків», — додала співачка.

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Нагадаємо, KOLA набула стрімкої популярності вже під час повномасштабного вторгнення.

Нещодавно артистка таємно вийшла заміж за іноземця.

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Також «ФАКТИ» писали про те, що Артем Пивоваров та агадкова Klavdia Petrivna випустили спільний кліп «Барабан».

Фото: instagram.com/kola__official

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