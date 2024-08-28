«Викрадає дитинство»: дівчинка з Маріуполя стала героїнею відео популярної співачки

Співачка й авторка пісень Jerry Heil, яка нещодавно стала членкинею американської Академії звукозапису, випустила зворушливий трек «All eyes on kids» («Усі очі — на дітей»). Пісня та кліп — звернення до світу із закликом звернути увагу на трагедію українських дітей, незаконно депортованих росією.

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— Історій про викрадених росією українських дітей — десятки тисяч, але додому повернулося лише 388, — розказала, презентуючи нову роботу, співачка. — Боляче усвідомлювати, що ця тема залишається майже непомітною в інформаційному просторі, як в Україні, так і у світі. А між тим, всі розуміють: майбутнє країни — за дітьми. Це розуміє і росія, яка цинічно викрадає у них дитинство, вивозячи на свої та окуповані території, прагнучи тим самим викрасти й майбутнє України. Дізнавшись про ці жахливі цифри, я зрозуміла: не можу зараз писати ні про що інше.

Головною героїнею відео стала 14-річна Кіра Обедінська з Маріуполя. Режисеркою відеороботи виступила сама Jerry Heil.

Після втрати матері в ранньому дитинстві Кіра виховувалась батьком, Євгеном Обедінським, колишнім капітаном збірної України з водного поло. Повномасштабне вторгнення застало родину в Маріуполі. Під час одного з обстрілів російських

окупантів батько Кіри загинув. Під час спроби втекти з міста дівчинка підірвалася на розтяжці й була викрадена окупантами. Її вивезли до непідконтрольного Донецька, але згодом завдяки зусиллям дідуся Кіру вдалося повернути в Україну.

— Я хочу, щоб цей трек став голосом кожної дитини, яка мріє про повернення додому, — зізналась артистка. - І щоб кожен, хто його почує, відчув цей біль, але також і надію, що одного дня всі ці діти знову опиняться в обіймах своїх рідних.

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Нагадаємо, співачка разом зі Святославом Вакарчуком взяла участь у записі оновленої версії легендарного хіта.

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