Популярна українська співачка стала експерткою престижної премії Grammy

Популярна співачка, представниця України на «Євробаченні-2024» Jerry Heil стала членкинею Академії звукозапису США, що вручає Grammy.

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Авторка пісень також отримала право голосувати за лауреатів однієї з найпрестижніших музичних премій світу. Крім того, тепер вона має можливість номінувати себе на цю престижну нагороду.

Про цю новину Jerry Heil повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі.

«Тепер я членкиня академії GRAMMY! Щоб отримати можливість подати трек на премію, ти мусиш пройти верифікацію, заповнивши незчисленну кількість сторінок, вказавши свою освіту та здобутки. Я почала цей процес ще взимку і мусила чекати аж до липня на відповідь, — написала співачка. - Ще місяць я чекала, щоб розповісти щасливу новину вам: верифікація відбулася — і наступний крок спрогнозувати нескладно».

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Відомо, що премія Grammy, яку щорічно вручає американська Академія звукозапису, вважається найвідомішою та найпрестижнішою нагородою сучасної музичної індустрії. Переможці премії визначаються за допомогою голосування уповноважених членів академії, серед яких — артисти, продюсери та музиканти.

Нагадаємо, що Jerry Heil представила Україну на «Євробаченні-2024» разом із реперкою alyona alyona, виконавши пісню «Teresa & Maria» та посівши третє місце у фіналі конкурсу.

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Раніше співачка взяла участь у створенні нової версії популярного хіта «Океану Ельзи».

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