І додаткові канікули для першокласників: у Києві визначились. як у новому навчальному році навчатимуться школярі столиці

У Києві, де нещодавно розгорівся скандал навколо призначення нової директорки ліцею, у наступному навчальному році школам рекомендується організувати освітній процес максимально в очному форматі. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, інформує Офіційний портал Києва.

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«За останні два роки місткість укриттів у закладах загальної освіти столиці збільшилася на 67 тисяч місць. З огляду на безпекову ситуацію та додаткове облаштування укриттів, столичним школам рекомендують організувати освітній процес максимально в очному форматі. Це сприятиме соціалізації учнів та подоланню освітніх втрат і розривів», — зауважив Валентин Мондриївський.

Також він зазначив, що цьогоріч перший дзвоник для школярів прозвучить 2 вересня.

Міська влада пропонує закладам освіти провести перший семестр із 2 вересня до 21 грудня 2024 року, а другий — із 13 січня до 30 травня 2025 року.

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Осінні канікули триватимуть із 28 жовтня до 2 листопада 2024 року. Зимові заплановані з 23 грудня 2024 року до 11 січня 2025 року. А весняні канікули пройдуть із 24 до 29 березня 2025 року.

Крім того, для учнів перших класів пройдуть додаткові тижневі канікули — із 17 до 22 лютого 2025 року.

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Заступник голови КМДА нагадав, для того, щоб подолати можливі освітні втрати і розриви, новий навчальний рік передбачає не лише проведення уроків, а й організацію компенсаторних занять, індивідуальних і групових консультацій, навчальних екскурсій, проєктної діяльності тощо.

Зважаючи на безпекову ситуацію в столиці та інші чинники, що можуть впливати на організацію освітнього процесу, можливе коригування структури 2024/2025 навчального року.

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Як писали «ФАКТИ», у лютому у київських школах запроваджували додаткові канікули для першокласників у зв’язку з сезонною захворюваністю на респіраторні захворювання.

Фото: Pixabay

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