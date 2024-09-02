«Скинути диктатора путіна»: експерти про закінчення війни та беззубість росії

Президент України Володимир Зеленський закликав західних союзників надати країні зброю далекого радіусу дії для захисту держави. Днями Україна вдарила безпілотниками по електростанції в москві. Також вона вражає нафтобази та нафтопереробні заводи.

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«Зараз в України є варіанти, оскільки вона була успішною на початковому етапі», — каже Ніко Ланге, старший науковий співробітник Програми трансатлантичної оборони Центру аналізу європейської політики.

У 2020 році доходи росії від нафти та газу склали 219 мільярдів доларів. Разом на ці два сектори припадає 60% російського експорту та 40% федерального бюджету. путін спробував змінити енергетичну силу росії, скоротивши експорт природного газу до Європи та підвищивши ціни. росія заробляла від 500 до 1 мільярда доларів на день від продажу нафти та газу по всьому світу для фінансування своєї війни проти України, пише Forbes.

Це має зворотний ефект. Він не тільки втрачає частку світового ринку, але й BP, Shell, ExxonMobil і Equinor також скоротили свої операції в росії. Водночас Україна має треті в Європі запаси природного газу. Хоча у 1960-х і 1970-х роках видобувалося 70 мільярдів кубометрів, у 1991 році цей обсяг скоротився більш ніж наполовину через те, що росія перенесла виробництво до Сибіру. Український «Нафтогаз» заявив, що може активізуватись і постачати паливо в Європу.

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«Два роки тому європейські ціни на газ різко зросли, — каже Едвард Лукас, старший науковий співробітник аналітичного центру. — Але зараз вони трохи перевищили довоєнний рівень».

Найважливішим питанням є те, чи виживе російська диктатура. Якщо росія програє, невдоволення серед громадськості та політичних еліт може посилитися. Продовження економічних санкцій та військових втрат може ще більше напружити росію, потенційно створивши можливість для політичної опозиції чи фракцій в уряді кинути виклик лідерству путіна.

У той час як путін хоче бути відомим за відновлення радянської території, за словами письменниці Енн Епплбаум, росіяни пам’ятатимуть його як того, хто знищив країну. У її книзі Autocracy Inc. говориться, що він не дбає про інтереси простих громадян.

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«Для нього вони просто гарматне м’ясо, — сказала вона RadioFreeEurope. — Так було в Афганістані й тепер в Україні. А якщо послухати депутатів путіна, то вони поклали око на країни Балтії та вважають Польщу своїм одвічним ворогом. Тому для України вкрай важливо виграти цю війну. Військова втрата може створити реальну можливість для національної самоперевірки або серйозних змін, як це часто траплялося в минулому росії. Тільки невдача може переконати самих росіян поставити під сумнів сенс і мету колоніальної держави. Ідеології, яка десятиліттями постійно збіднювала та руйнувала їхню власну економіку та суспільство, а також економіку їхніх сусідів».

Отже, чим закінчиться ця війна? Президент Зеленський вважає, що Україна повинна посилити ескалацію, щоб деескалувати. Ця тактика передбачає захоплення російських земель і вилучення критично важливих російських енергетичних активів. Однак путін вірить, що може виграти війну на виснаження. Але якою ціною? Що довше це триває, то біднішою стає росія та беззубіший вигляд має. Це може розширити можливості людей скинути диктатора.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що рейтинг путіна впав до рекордно низького рівня від початку великої війни.

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