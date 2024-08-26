Блискавичне вторгнення Києва в Курськ на заході росії цього місяця прорізало «найчервонішу лінію» з усіх — прямий наземний напад. Однак відповідь путіна поки що була разюче пасивною та приглушеною, що різко контрастує з його риторикою на початку війни, пише The Washington Post.

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«У перший день вторгнення в лютому 2022 року путін попередив, що будь-яка країна, яка стане на шляху росії, зіткнеться з наслідками, „такими, яких ви ніколи не бачили за всю свою історію“. Загроза, яка, здавалося, спрямована проти країн, що можуть озброїти Україну», — пише The Washington Post.

Видання нагадало, що російський диктатор тоді попереджав, що у разі загрози територіальній цілісності росії, «ми, безумовно, використаємо всі наявні в нашому розпорядженні засоби, щоб захистити росію і наш народ».

«Це не блеф, — сказав путін через кілька місяців у вересні, нагадавши про ядерний потенціал рф. - Громадяни росії можуть бути впевнені, що територіальна цілісність нашої Батьківщини, наша незалежність і свобода будуть забезпечені — ще раз підкреслюю — всіма наявними в нашому розпорядженні засобами».

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Проте рейд ЗСУ в Курську область під час першого іноземного вторгнення на територію росії після Другої світової війни виявив військові недоліки росії та оголив, очевидно, ілюзорні «червоні лінії» москви.

«Тепер дехто знову ставить під сумнів центральну стратегію Вашингтона щодо України: повільне, вивірене постачання зброї в Україну, щоб уникнути ескалації напруженості з росією, яка, як стверджують критики, перекреслила шанси Києва витіснити росію та призвела до жорстокої війни на виснаження з величезними жертвами», — зазначає видання.

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За словами колишнього чиновника української розвідки та оборони, а тепер наукового співробітника Королівського інституту об’єднаних служб, мозкового центру в Лондоні, Олександра Данилюка, вторгнення України у Курську область «довело, що росіяни блефують».

Відзначається, що Україна неодноразово перетинала уявні «червоні лінії» москви. Зокрема, знищення російського флагмана «Москва», ураження Кримського мосту у 2022 році, атаки безпілотників на кремль і москву у 2023 році, вбивства зрадників і пропагандистів на російській території й напади на стратегічні авіабази рф.

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Крім того, західна техніка, яку використовують ЗСУ, теж колись була «червоними лініями».

«Коли українські безпілотники завдали удару по москві в травні 2023 року, врізавшись у купол кремля та закривши великі аеропорти, путін применшив проблему», — написала тоді аналітик Тетяна Станова в аналізі для Фонду Карнегі.

За її словами, протягом кількох місяців здавалося, що «червоних ліній» кремля або взагалі не існувало, або вони стали надзвичайно мобільними.

Це мало стати вражаючою моделлю, але, на думку багатьох аналітиків, політика США щодо військової допомоги Україні залишалася стриманою.

Колишній російський дипломат у Женеві Борис Бондарєв, який подав у відставку у 2022 році на знак протесту проти війни, сказав в інтерв’ю WP, що побоювання Вашингтона спровокувати прямий військовий конфлікт із росією підкосили відповідь США, залишивши їхні цілі у війні неясними та спрогнозувавши американську слабкість перед путіним та іншими глобальними противниками.

«Коли ви ставите „червоні лінії“ свого ворога, так би мовити, як вирішальний фактор вашої власної стратегії, ви завжди будете на стороні програшу», — сказав він.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, що російський диктатор володимир путін переклав відповідальність за вторгнення в Курську область на силовиків.

А США мають не надто гарний вигляд, вигадуючи все нові й нові пояснення щодо заборони використання далекобійної зброї союзників на території країни-агресорки.

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