Відключення світла: енергетики уточнили графіки обмежень на 3 вересня

В Україні сьогодні, 3 вересня, застосовуватимуть вимкнення світла до кінця доби максимум у дві черги одночасно. Але тривалість ранкової було подовжено вдвічі.

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Про це повідомили в «Укренерго».

У компанії оновили інформацію про заплановані відключення електроенергії у вівторок.

«Сьогодні, з вересня, час застосування та обсяг заходів обмеження змінені», — йдеться у повідомленні.

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Відключення будуть діяти за таким графіком:

6:00 — 12:00 — дві черги відключень,

12:00 — 16:00 — одна черга відключень,

16:00 — 24:00 — дві черги відключень,

«Детальні графіки для кожного регіону можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах», — додали в «Укренерго».

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Згідно з минулим прогнозом, вранці 3 вересня дві черги мали починатися з 06:00 і тривати до 09:00, з 09:00 — 16:00 (одна черга) та 16:00 — 24:00 (дві черги).

Раніше в компанії попереджали, що за потреби, будуть застосовувати екстрені відключення світла.

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