40.96 / 41.48 45.29 / 45.98
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Відключення світла: енергетики уточнили графіки обмежень на 3 вересня

9:16 3 вересня 2024
ЛЕП

В Україні сьогодні, 3 вересня, застосовуватимуть вимкнення світла до кінця доби максимум у дві черги одночасно. Але тривалість ранкової було подовжено вдвічі.

Про це повідомили в «Укренерго».

У компанії оновили інформацію про заплановані відключення електроенергії у вівторок.

«Сьогодні, з вересня, час застосування та обсяг заходів обмеження змінені», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Відключення будуть діяти за таким графіком:
6:00 — 12:00 — дві черги відключень,
12:00 — 16:00 — одна черга відключень,
16:00 — 24:00 — дві черги відключень,

«Детальні графіки для кожного регіону можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах», — додали в «Укренерго».

РЕКЛАМА

Згідно з минулим прогнозом, вранці 3 вересня дві черги мали починатися з 06:00 і тривати до 09:00, з 09:00 — 16:00 (одна черга) та 16:00 — 24:00 (дві черги).

Раніше в компанії попереджали, що за потреби, будуть застосовувати екстрені відключення світла.

РЕКЛАМА

195

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

військовий

Відразу вісім категорій: хто втрачає право на відстрочку від мобілізації з 1 вересня

рослини

Посійте зараз, і до снігу будете з багатим урожаєм: відома городниця порадила 5 рослин, які чудово зростуть після картоплі чи огірків

Олександр Медведь

Помер триразовий олімпійський чемпіон, який ніс радянський прапор на церемонії відкриття Ігор у Мюнхені

зодіак

«Туз мечів» — Близнюкам, «Туз кубків» — Ракам, «Король пентаклів» — Козорогам: Таро-прогноз на 3 вересня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту