Графіки знову не діють: у низці областей ввели аварійні відключення світла

Зранку в середу, 28 серпня, у Києві та частині областей України запровадили аварійні відключення світла, а деяких регіонах — частково. У таких випадках графіки погодинних відключень світла не діють.

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Про це повідомили у ДТЕК.

«Київ, Київська, Одеська та Донецька області: введені екстрені відключення. Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі. Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки не діють», — говориться у повідомленні.

Також екстрені обмеження ввели (за даними обленерго) у низці областей.

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Миколаївська область: екстрено відключені 1 і 2 черги, паралельно діють графіки погодинних відключень відповідно до анонсованого розкладу.

Кіровоградська область: додатково до графіків ввели дві черги графіка аварійних відключень.

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Чернігівська область: аварійно відключили 1 та 2 черги.

Черкаська область: застосували графіки аварійних відключень, продовжують діяти графіки погодинних відключень.

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Харківська область: одночасно застосовуються графіки погодинних та аварійних відключень. Обленерго попереджає, що тривалість відключень може збільшуватися.

Полтавська область: застосували аварійні відключення електропостачання. Це стосується 1 та 2 черг із 10.

Крім того, у низці областей на заході України були скасовані графіки стабілізаційних відключень світла. Йдеться про Івано-Франківську, Тернопільську та Волинську області.

У Тернопільській та Волинській областях, за вказівкою «Укренерго», з 3:00 скасовані графіки обмежень.

Оновлено: згідно з повідомленням ДТЕК о 10:58 графіки аварійних відключень у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій областях вирішили скасувати, діють лише графіки погодинних відключень.

Нагадаємо, 26 серпня російські фашисти атакували українську енергетику. Були пошкоджені енергооб'єкти у 15 областях України. На тлі цього ситуація зі світлом у регіонах знову погіршилася. Енергетики були змушені повернутися до графіків погодинних обмежень. Також застосовувалися екстрені відключення через виникнення дефіциту, зокрема, у пікові години споживання.

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