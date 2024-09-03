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Суспільство та люди

За певних умов: коли хлопці до 25 років можуть виїжджати за кордон

9:54 3 вересня 2024
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Поки що чоловікам віком від 18 до 25 років не вручають повістки, якщо вони не підлягають мобілізації.

Крім того саме юнаки цієї вікової групи мають право на виїзд з України за певних умов, пояснила адвокатка Олена Воронкова.

Вони можуть приїхати до України та повернутися знову в іншу країну.

Як пояснює Олена Воронкова, згідно з Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою КМУ від 27.05.1995 № 57, українці чоловічої статі можуть приїхати в Україну та знову повернутись на навчання за кордон, але за певних умов. Зокрема:

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- бути віком 18−22 років;

- не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;

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- бути студентом вищих закладів освіти, здобувати ступінь бакалавра, або магістра (для певного переліку спеціальностей) і бути учасником академічної мобільності на один семестр.

«За наявності цих всіх умов, актуальних документів та оновлення даних у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки або через застосунки людина може приїхати до країни, а потім повернутись на навчання за кордон», — юристка.

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Нагадаємо, в Україні набрала 25 тисяч голосів петиція про зниження мобілізаційного віку українців до 50 років. Тепер документ повинен розглянути президент.

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