За певних умов: коли хлопці до 25 років можуть виїжджати за кордон

Поки що чоловікам віком від 18 до 25 років не вручають повістки, якщо вони не підлягають мобілізації.

Крім того саме юнаки цієї вікової групи мають право на виїзд з України за певних умов, пояснила адвокатка Олена Воронкова.

ВІДЕО ДНЯ

Вони можуть приїхати до України та повернутися знову в іншу країну.

Як пояснює Олена Воронкова, згідно з Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою КМУ від 27.05.1995 № 57, українці чоловічої статі можуть приїхати в Україну та знову повернутись на навчання за кордон, але за певних умов. Зокрема:

РЕКЛАМА

- бути віком 18−22 років;

- не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;

РЕКЛАМА

- бути студентом вищих закладів освіти, здобувати ступінь бакалавра, або магістра (для певного переліку спеціальностей) і бути учасником академічної мобільності на один семестр.

«За наявності цих всіх умов, актуальних документів та оновлення даних у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки або через застосунки людина може приїхати до країни, а потім повернутись на навчання за кордон», — юристка.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, в Україні набрала 25 тисяч голосів петиція про зниження мобілізаційного віку українців до 50 років. Тепер документ повинен розглянути президент.

163

Читайте нас у Facebook