Слово за Зеленським: петиція про зниження мобілізаційного віку українців до 50 років набрала необхідних 25 тисяч «за»
В Україні, де триває загальна мобілізація, петиція про зниження верхньої межі призовного віку набрала потрібні 25 тисяч голосів. Тепер її розгляне президент Володимир Зеленський. Про це йдеться на сайті офіційного представництва президента.
У тексті петиції, яку оприлюднили на початку липня, президента просять зменшити мобілізаційний вік для чоловіків з 60 до 50 років «з метою поліпшення економічного стану в країні».
Зазначимо, наразі до війська можуть призвати чоловіків віком від 25 до 60 років. Раніше нижня межа віку, з якого могли мобілізувати, становила 27 років. Однак 2 квітня Зеленський підписав закон про зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників.
Як писали «ФАКТИ», раніше військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу (2006−2010 рр) Ігор Романенко заявив, що мобілізувати треба всіх, кому від 18 до 60 років.83
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