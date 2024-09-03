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«Найтепліші спогади»: відомий український гурт присвятив пісню мушлям

22:03 4 вересня 2024
Гурт Kazka, Олександра Зарицька

Гурт Kazka наприкінці літа випустив нову пісню «Мушлі», яка, за їхніми словами, пробуджує найтепліші відчуття.

«Ця пісня — коли душа вже просить вдягнути мʼякий шарф, а тіло ще потерпає від спеки +30. Це про найтепліші спогади, коли хвиля огортає тебе і не відпускає, поки з очей не потечуть сльози. Вона — про почуття, які гріють і буду гріти мене, наче той теплий мʼякий шарф», — розповіла солістка Саша Заріцька й закликала фанів ділитися своїми історіями, про які нагадала нова пісня.

Олександра додає — мріє, щоб кожен, хто почує пісню, згадав, як в дитинстві підносив до вуха мушлю, слухав її та мріяв про далекі береги й казкові подорожі, «чи просто пригадав найтепліший, найщасливіший момент у житті».

Додамо, що гурт Kazka створив 2017 року продюсер Юрій Нікітін. Раніше в ньому було троє учасників — Олександра Заріцька, сопілкар Дмитро Мазуряк й мультиінструменталіст Микита Будаш. Від початку літа 2024 року Дмитро пішов служити до ЗСУ.

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