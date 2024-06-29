«Служу українському народові»: учасник відомого гурту поповнив лави ЗСУ

До української армії захисників мобілізувався український музикант Дмитро Мазуряк, учасник гурту KAZKA, солістка якого Олександра Заріцька нещодавно скасувала весілля. Дмитро поповнив лави Збройних Сил України. Цю новину артист повідомив у своєму Instagram. Виявилося, що 26-річний чоловік служить вже другий місяць, проте не поспішав говорити про це публічно. А 28 червня, в День Конституції, Мазуряк написав в соцмережі про те, що виконує обов’язок громадянина, захищаючи Вітчизну.

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«З Днем Конституції. Стаття 65. Конституції України. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Тож живу, як книжка пише. Вже другий місяць я в Збройних Силах України. Пройшов навчання. Про службу трохи згодом», — написав Дмитро та показав фото у військовій формі.

Також він додав, що поки не знає, чи зможе далі виступати з гуртом KAZKA. Проте, за його словами, все покаже час.

«Щодо концертів — поки нічого не можу обіцяти, та гадаю, ще побачимось. Служу українському народові», — зазначив Мазуряк.

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Раніше «ФАКТАМ» про службу в ЗСУ розповів відомий актор і військовий Олександр Печериця.

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