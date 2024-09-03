«Крутий буряк»: ексцентричний шеф-кухар став моделлю

Відомий шеф-кухар, провідник українських кулінарних традицій Євген Клопотенко вперше вийшов на подіум. Він став моделлю для колекції одежі львівської дизайнерки Марії Старчак. До речі, у речах з її колекції позувала і популярна співачка Jerry Heil.

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На своїй сторінці у соціальній мережі Євген опублікував світлину, на якій він позує у довгому жовтому плащі з вишуканим паском.

«Український стиль має сенс, — написав Євген. — Я на подіумі. Шок. Якось так щемко представляти колекцію, яка поєднує традиційні українські ремесла: витинанкарство та різблення. І ще й робити це з благодійною метою (такий елемент тепер має кожна подія в нашій країні, але все ж). І ще й під живу музику…

Що я хочу сказати у підсумку: Українська вишиванка це ахєрєнно, але ми маємо ще багато всього окрім неї. Український борщ ахєрєнний, але в нас ще стільки смачного і унікального. І так в кожній, кожній сфері. Ми всі значно ширші, більші, глибші ніж інші думають про нас і ніж самі думаємо про себе. Такі події класно підсвічують масштаби ахєрєнності українців. Цьом".

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Шанувальники шеф-кухаря були у захваті від його наряду та вирішили, що він дуже гарна модель.

«А може борщ борщем, а для фешн віконечко відвести, — написали у коментарях. — Дуже личить образ, ну й модель, безумовно — красень».

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«Дуже красиво та сильно, і вишиванка — це потужний виклик незламності», — поділилися враженнями.

«Крутий буряк», — назвали Євгена у коментарях.

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Нагадаємо, нещодавно, через девʼять років після перемоги у «МастерШеф», Євген Клопотенко отримав свій приз.

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