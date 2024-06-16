«Розумів, що принесу більше користі на своєму місці»: «гастродипломат» Євген Клопотенко — про те, чому не пішов воювати

Шеф-кухар, ресторатор та кулінарний блогер Євген Клопотенко відомий своїм просуванням нової культури харчування в Україні та гастродипломатією за її межами, розповів, чому не пішов в ЗСУ чи в тероборону, пише Ти Київ.

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«З перших днів вторгнення я намагався подбати про безпеку родини та своєї команди. До того ж перебував тоді за містом і, приміром, вступати до тероборони в маленькому селі не бачив сенсу. Також розумів, що принесу більше користі на своєму місці. Адже від першого дня великої війни ми з командою підтримували українців через їжу. Я активно займався гастродипломатією та у світовому інфопросторі розповідав про події в Україні. І тривалий час був зосереджений лише на цьому», — розповів він.

За його словами, він вже оновив дані в ТЦК.

Як писали «ФАКТИ», раніше Клопотенко емоційно відреагував на російський обстріл столиці.

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Фото: пресслужба Євгена Клопотенка

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