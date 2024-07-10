«9 років пройшло»: Євген Клопотенко отримав кубок переможця

У столиці України тривають зйомки 14-го сезону кулінарного реаліті «МастерШеф». Продюсери кажуть, що цей сезон стане особливим не лише для учасників та глядачів, а й для українського шеф-кухаря, переможця 5-го сезону та ведучого кулінарного проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». Нагадаємо, Євген здобув перемогу в проєкті «МастерШеф» ще у 2015 році.

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Нещодавно на зйомках шеф-кухар нарешті отримав свій кубок переможця! Зазвичай його вручають під час суперфіналу разом із призом, проте через зміни в умовах нагородження під час Революції гідності кубок не виготовили. Команда реаліті вирішила виправити це та вручити Євгену заслужений кубок на зйомках 14-го сезону «МастерШеф», де Клопотенко був зірковим гостем.

— Євген Клопотенко робить надзвичайно важливу справу — популяризує збереження та розвиток української національної кухні, — прокоментував подію керівник проєкту Дмитро Широбоков. — Проєкт «МастерШеф» пишається тим, що ми одними з перших познайомили великий загал українців з яскравою особистістю Євгена. Нам здалося, що Женя дещо ображений тим, що не отримав свій кубок. Тож як тільки в нас зʼявилася можливість виправити цю прикрість, ми нею радо скористалися.

Євген під час зйомок зізнався, що був дуже розчулений та здивований.

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— 9 років пройшло! - сказав Клопотенко. - Було дуже несподівано. Не буду лукавити, мене в той момент переповнювали емоції. Так що тепер я справжній переможець, з кубком.

“Тепер я справжній переможець, з кубком», - сказав Клопотенко

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Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» переможниця 13-го сезону «МастерШеф» розповіла про випробування під час великої війни.

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