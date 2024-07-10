У Києві завершено рятувальні роботи після обстрілу 8 липня: названо точну кількість жертв ракетного удару росіян (відео)

В Києві, де напередодні оголошували траур після масованого ракетного удару росіян, завершені аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи.

За даними ДСНС, внаслідок ворожого обстрілу 8 липня в столиці загинуло 33 особи, з них 5 дітей. Також 121 особа постраждала, з них 10 дітей. 11 осіб врятовано.

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«Станом на ранок середи, 10 липня, в лікарнях залишаються 38 потерпілих, які отримали поранення внаслідок ракетного удару ворога 8 липня. Шестеро з них — у важкому стані. Крім того, в дитячих лікарнях міста перебувають 6 дітей з лікарні «Охмадит», які постраждали від російської ракети два дні тому. Загалом, на стаціонарному лікуванні в інших медичних закладах Києва та області знаходяться 100 маленьких пацієнтів «Охмадиту», — зазначив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

8 липня ворог бив не лише по столиці, а й по Дніпру, Кривому Рогу, Покровському… Загалом загинули щонайменше 43 людини, майже 200 отримали поранення.

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Того дня російські терористи випустили по Україні 38 ракет різного типу, у тому числі балістичні та аеробалістичні. Українській ППО вдалося збити 30 повітряних цілей.

Фото ДСНС

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