За проживання не мають права вираховувати з зарплати: юристи про особливості роботи домашніх працівників

Набув чинності закон України, яким, зокрема, введено поняття «домашній працівник» та врегульовано особливості його праці. Це нове поняття, яке не є тотожним із надомним або дистанційним працівником. Водночас не вважається домашньою працею робота для домогосподарства, яка здійснюється особою нерегулярно та не більше ніж 40 годин на місяць. Також домашні працівники можуть займатися різноманітною роботою: доглядати дітей, допомагати по господарству, готувати, бути репетиторами тощо, зазначають юристи.

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«З домашніми працівниками обов'язково укладається письмовий трудовий договір, в якому зазначаються, зокрема:

місце роботи;

опис виду й характеру роботи у формі, достатній для розуміння особою без спеціальних фахових знань обсягу своїх трудових обов’язків;

умови оплати праці (її розмір, періодичність, строки виплати, спосіб розрахунку, оплата роботи в нічний та наднормовий час, у вихідні, святкові та неробочі дні);

тривалість робочого часу й часу відпочинку, порядок залучення до наднормових робіт, роботи у вихідні, святкові та неробочі дні тощо.

У трудовому договорі, укладеному з домашнім працівником, може бути передбачено платне чи безоплатне надання роботодавцем житла домашньому працівнику в користування. У разі платного надання житла в користування домашньому працівникові такі відносини регулюються актами цивільного законодавства, тобто фактично йтиметься про оренду житла".

Втім, роботодавець не має права самостійно проводити відрахування із заробітної плати в рахунок плати за користування житлом.

«Домашньому працівнику має бути забезпечена повага до його честі та гідності, невтручання в його особисте життя, — зазначають юристи. — Своєю чергою домашній працівник не може збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформації про домогосподарство без згоди роботодавця, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. Домашній працівник, який проживає в житлі домогосподарства самостійно визначає місце для проведення часу відпочинку у вільний від роботи час або у період відпустки. Роботодавець не має права вимагати передати йому на зберігання будь-які документи домашнього працівника (наприклад, паспорт). Трудовий договір, укладений з домашнім працівником, може передбачати періоди очікування, які вважаються годинами роботи, під час яких домашній працівник не може розпоряджатися своїм часом на власний розсуд у зв’язку з необхідністю бути готовим до виконання за дорученням роботодавця передбачених договором трудових обов’язків. Кожна зі сторін має право на припинення трудового договору на загальних підставах, передбачених трудовим законодавством.

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Загальнообов’язкове державне соціальне страхування домашніх працівників здійснюється на засадах добровільності. Якщо домашній працівник вирішив сплачувати ЄСВ, його розмір становить 22% суми, що визначається таким платником самостійно, але не менше за розмір мінімального страхового внеску (тобто 1760 грн) та не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ (тобто 26 400 грн)".

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що робити, якщо перед пенсією з’ясувалося, що роботодавець не сплачував ЄСВ.

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