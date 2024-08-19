«Уточніть у роботодавця причини невиплати»: що слід знати про «лікарняні» та як добитись виплат
Кожен працівник має право на оплату періоду тимчасової непрацездатності. Як здійснюються виплати «лікарняних» та що про це потрібно знати — розповіли юристи «Юридичного порадника для ВПО», які раніше пояснили, чи будуть виплачені «лікарняні», якщо листок тимчасової непрацездатності виданий лікарем-ФОП.
«Лікар, до якого звернувся за медичною допомогою працівник, встановлює факт тимчасової непрацездатності та формує електронний медичний висновок у Реєстрі медичних висновків.
Медичний висновок про тимчасову непрацездатність (далі — МВТН) з моменту накладання на нього КЕП лікаря автоматично передається з електронної системи охорони здоров’я до Електронного реєстру листків непрацездатності.
На підставі МВТН формується листок непрацездатності".
Електронний листок непрацездатності, зазначають юристи, має унікальний реєстраційний номер і надійде роботодавцю пацієнта в його кабінет страхувальника і самому пацієнту в його особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду.
«Дані електронного листка непрацездатності надходять до Реєстру застрахованих осіб ПФУ у закритому вигляді та відразу відображаються в Електронному кабінеті страхувальника (роботодавця) у відповідному статусі. Через 7 днів після закриття електронний переходить у статус «Готовий до сплати».
Роботодавець приймає рішення про призначення допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, формує заяву-розрахунок та направляє її до ПФУ.
ПФУ не пізніше, ніж протягом 3 днів після надходження заяви-розрахунку, опрацьовує її та перераховує кошти на спеціальний рахунок роботодавця. Роботодавець з найближчою заробітною платою виплачує працівнику «лікарняні».
На розмір «лікарняних» впливає
- заробітна плата за 12 місяців перед датою відкриття «лікарняного»,
- страховий стаж,
- кількість днів тимчасової непрацездатності,
- причина непрацездатності.
«Якщо роботодавець не оплачує період тимчасової непрацездатності, найперше з'ясуйте чи не виплачувалася вам в той час заробітна плата. Бувають випадки, коли роботодавець «табелює» працівника і замість оплати тимчасової непрацездатності виплачує йому звичайну зарплату — а відповідно і немає заборгованості перед працівником.
По-друге, уточніть у роботодавця причини невиплати «лікарняних». Якщо має місце бездіяльність роботодавця, маєте право звернутися зі скаргою до Держпраці, в тому числі шляхом електронного звернення".
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