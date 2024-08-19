«Уточніть у роботодавця причини невиплати»: що слід знати про «лікарняні» та як добитись виплат

Кожен працівник має право на оплату періоду тимчасової непрацездатності. Як здійснюються виплати «лікарняних» та що про це потрібно знати — розповіли юристи «Юридичного порадника для ВПО», які раніше пояснили, чи будуть виплачені «лікарняні», якщо листок тимчасової непрацездатності виданий лікарем-ФОП.

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«Лікар, до якого звернувся за медичною допомогою працівник, встановлює факт тимчасової непрацездатності та формує електронний медичний висновок у Реєстрі медичних висновків.

Медичний висновок про тимчасову непрацездатність (далі — МВТН) з моменту накладання на нього КЕП лікаря автоматично передається з електронної системи охорони здоров’я до Електронного реєстру листків непрацездатності.

На підставі МВТН формується листок непрацездатності".

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Електронний листок непрацездатності, зазначають юристи, має унікальний реєстраційний номер і надійде роботодавцю пацієнта в його кабінет страхувальника і самому пацієнту в його особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду.

«Дані електронного листка непрацездатності надходять до Реєстру застрахованих осіб ПФУ у закритому вигляді та відразу відображаються в Електронному кабінеті страхувальника (роботодавця) у відповідному статусі. Через 7 днів після закриття електронний переходить у статус «Готовий до сплати».

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Роботодавець приймає рішення про призначення допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, формує заяву-розрахунок та направляє її до ПФУ.

ПФУ не пізніше, ніж протягом 3 днів після надходження заяви-розрахунку, опрацьовує її та перераховує кошти на спеціальний рахунок роботодавця. Роботодавець з найближчою заробітною платою виплачує працівнику «лікарняні».

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На розмір «лікарняних» впливає

заробітна плата за 12 місяців перед датою відкриття «лікарняного»,

страховий стаж,

кількість днів тимчасової непрацездатності,

причина непрацездатності.

«Якщо роботодавець не оплачує період тимчасової непрацездатності, найперше з'ясуйте чи не виплачувалася вам в той час заробітна плата. Бувають випадки, коли роботодавець «табелює» працівника і замість оплати тимчасової непрацездатності виплачує йому звичайну зарплату — а відповідно і немає заборгованості перед працівником.

По-друге, уточніть у роботодавця причини невиплати «лікарняних». Якщо має місце бездіяльність роботодавця, маєте право звернутися зі скаргою до Держпраці, в тому числі шляхом електронного звернення".

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що електронні рецепти теж мають термін «придатності» і коли потрібно поквапитися із придбанням ліків.

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