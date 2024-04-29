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Суспільство та люди

Під час воєнного стану: за яких умов працівника можуть перевести на іншу роботу без його згоди

21:03 2 травня 2024
будівельник

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», у період дії воєнного стану роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, зазначає адвокат Олександр Головченко, який раніше розповів про те, що через неакуратні записи в трудовій книжці можна втратити стаж.

«Однак це можливо зробити лише за умови, якщо така робота не протипоказана працівникові за станом здоров’я, — зазначає адвокат. — Переведення здійснюється виключно для виконання робіт, спрямованих на відвернення або ліквідацію наслідків бойових дій, а також інших обставин, що становлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей. Переведення не здійснюється в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії (для переведення в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії, необхідна згода працівника)».

За словами адвоката, оплата праці за виконану роботу має бути не нижче середньої заробітної плати на попередній роботі.

Раніше юристи розповіли, яку компенсацію має отримати працівник, який працював без відпустки.

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