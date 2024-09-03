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Україна

Народні депутати зробили крок до звільнення від мобілізації українців до 25 років

18:46 3 вересня 2024
Боєць ЗСУ

Верховна Рада України, яка 3 серпня підтримала створення в структурі ЗСУ Сил безпілотних систем, у першому читанні підтримала законопроєкт № 11379-д, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років, які раніше були визнані обмежено придатними.

Як повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, в першому читанні документ підтримали 295 парламентарів.

Даний законопроект забороняє мобілізацію чоловіків від 18 до 25 років, які до змін в мобілізаційному законодавстві, які набули чинності наприкінці весни, мали статус «обмежено придатних». Водночас тих, хто підпадає під цю категорію і кого вже встигли мобілізувати, дозволяється звільнити в запас.

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Зазначимо, що зараз в Україні триває мобілізація військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 років. Але водночас є низка виключень, коли чоловіки віком від 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників.

Це молоді люди, які:

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  • пройшли строкову службу у мирний час;
  • закінчили вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримали певну військово-облікову спеціальність;
  • визнані військово-лікарською комісією як непридатними до строкової служби у мирний час та придатними у воєнний час.

Нагадаємо, що цього року президент Володимир Зеленський підписав закон, в якому, зокрема, мобілізаційний вік знизили з 27 до 25 років.

Ілюстративне фото зі сторінки командування Об'єднаними силами ЗСУ

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