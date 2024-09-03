Сучасна війна без них неможлива: Рада схвалила створення окремого роду військ

Верховна Рада, яка відправила на повторне перше читання проєкт закону щодо підвищення податків, підтримала зміни до закону «Про Збройні сили України»: в структурі ЗСУ створюється окремий рід військ — Сили безпілотних систем.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, зазначивши, що законопроєкт № 11507 підтримали 294 нардепи.

Нагадаємо, що зазначений проєкт закону наприкінці серпня був схвалений Кабміном та поданий до парламенту. Представляючи документ, прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що сучасна війна неможлива без потужної армії дронів, яка діє ефективно та взаємодіє з іншими родами військ. У виробництві та застосуванні безпілотників Україна зробила справжній прорив. Державою вже законтрактовано 1 млн дронів, 500 українських компаній виробляють БпЛА.

Наприкінці червня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) про створення Сил безпілотних систем в Україні. За даними Міноборони, Сили безпілотних систем ЗСУ дозволять у подальшому наносити ураження російським загарбникам на всю можливу глибину — аж до Уралу.

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Начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ став капітан першого рангу Роман Гладкий. У ЗМІ поширювалася інформація про те, що дружина Гладкого має російський паспорт та що після початку окупації вона мешкала в Криму, а донька військового брала участь у спортивних змаганнях у Севастополі під прапором рф.

А очолив Сили безпілотних систем ЗСУ полковник Вадим Сухаревський, якого називають легендою російсько-української війни. Його призначення відбулося у червні цього року.

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Ілюстративне фото з Вікіпедії

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