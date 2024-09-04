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У сервісних центрах МВС боржникам допомагали уникати штрафів: прокуратура Києва розповіла про подробиці афери (фото)

15:50 4 вересня 2024
люди

П’ятьом адміністраторам сервісних центрів МВС повідомлено про підозру за те, що допомагали боржникам переоформити автомобілі без сплати штрафів. Про йдеться на сторінці Київської міської прокуратури.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що адміністратори територіальних сервісних центрів МВС, незважаючи на інформацію в автоматизованій системі „Єдиний реєстр боржників“ про притягнення осіб до адміністративної відповідальності та перебування їх в статусі боржників, допомагали переоформити автомобілі на нових власників або зняти з реєстрації», — повідомили у прокуратурі.

Як відомо, переоформити автомобіль можливо лише після сплати наявних штрафів. Втім, адміністратори умисно вносили в базу дані автовласників з помилками. Таким чином вони отримували з реєстрів інформацію про те, що автовласник не має жодних заборгованостей.

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На даний час прокуратурою встановлено 36 фактів перереєстрації автомобілів протягом 2022−2023 років на підставі сфальсифікованих реєстраторами даних.

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«ФАКТИ» писали, як перевірити наявність штрафів за порушення ПДР та де їх можна сплатити.

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