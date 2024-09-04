Цим п'ятьом знакам зодіаку до кінця року випаде шанс круто змінити свою долю

Початок осені, у тому числі й день 4 вересня — це саме той час, коли потрібно впорядкувати всі справи й завершити розпочаті проєкти, вважають астрологи.

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Ретроградний Уран, який розпочав свій рух 1 вересня, буде панувати до 30 січня 2025 року. І цей рух торкнеться всіх сфер життя. А Плутон знову увійшов у знак Козорога, де пробуде до 19 листопада. Тому варто переглянути всі плани, щоб бути готовими зіткнутися з новими викликами, пише Ukr.Media.

Козоріг

З вересня по грудень 2024 року на Козорогів чекає завершальний етап багаторічної трансформації. Повернення Плутона в їхній знак до 19 листопада остаточно закриє цикл, розпочатий у 2008 році. У цей період Козороги переосмислюватимуть свою ідентичність, ставлення до влади та суспільства. Цей час вимагатиме від них прийняття важливих рішень, які сформують їхнє майбутнє на довгі роки.

Кінець року стане моментом, коли Козороги усвідомлюють свою силу та готовність рухатися вперед, завершуючи довгі та важливі проєкти. Але це ще не все — ретроградний Уран проходитиме через п'ятий будинок, пов'язаний із самовираженням та творчістю. Цей період допоможе Козерогам розкрити свою індивідуальність та впевненість у собі. Їхні унікальні якості та неповторність можуть стати головним козирем. Головне для Козорогів — це не боятися виділитися з натовпу.

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Водолій

Водолії переживатимуть масштабні зміни у всіх сферах життя саме в останні місяці 2024 року. Під впливом планетарних транзитів, вони виявлять свою унікальність і зможуть реалізувати найсміливіші проєкти. Ці зміни дозволять Водоліям вийти на новий рівень та зайняти своє місце серед лідерів та новаторів. Кінець року стане для них періодом яскравих здобутків та творчих перемог.

Уран, який буде ретроградним у четвертому будинку, змусить Водоліїв звернути увагу на будинок, родину та внутрішній стан. Це час, коли важливо занурюватись у свої емоції, а не тікати від них. Головне завдання — навчитися слухати свою інтуїцію та розбиратися у своїх справжніх потребах. Можливо, в особистому житті відбудуться раптові зміни, які змусять Водоліїв переглянути свої стосунки з близькими.

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Овен

Для Овнів останні чотири місяці 2024 стануть часом реалізації давніх амбіцій. Після довгих років наполегливої праці вони побачать результати своїх зусиль. Плутон, який на цей час повертається у знак Козорога, змусить Овнів серйозно задуматися про свою кар'єру та професійний шлях. Цей період стане для них ключовим у досягненні поставленої мети і відкриє двері до нових кар'єрних можливостей.

У цей час Уран буде ретроградним у другому будинку, який відповідає за цінності та матеріальні блага. Це ідеальний момент для перегляду своїх фінансових цілей та пошуку нових джерел доходу. Зверніть увагу на те, кому ви віддаєте свою енергію — не завжди це приносить вам рівноцінну віддачу. Також треба бути обережними з витратами, оскільки можливі несподівані фінансові труднощі.

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Рак

Ракам в останні місяці 2024 року доведеться вийти із зони комфорту та розпочати новий життєвий етап. Під впливом Плутона вони глибоко аналізуватимуть свої емоції та відносини з іншими людьми, що призведе до значних внутрішніх змін. Ці зміни можуть бути непростими, але до кінця року Раки відчують себе сильними та готовими до нових викликів.

Їхнє життя кардинально зміниться, і вони почнуть рухатися до нових висот. Уран буде ретроградним в одинадцятому будинку, пов'язаному з друзями та планами на майбутнє. Це час, коли надії та мрії можуть раптово стати реальністю, особливо якщо Раки старанно працювали. Однак необхідно бути уважними до стосунків із друзями — можливі конфлікти та несподівані повороти.

Терези

Терези, відомі своєю схильністю до роздумів, останні чотири місяці 2024 року прийматимуть важливі рішення, які змінять їхнє життя. Вплив Плутона та осінніх затемнень призведе до переоцінки сімейних поглядів та особистісних стосунків. Цей період стане часом активного духовного зростання та просування вперед. Терези почнуть реалізовувати нові проєкти, вступати в нові відносини і досягати своїх цілей з впевненістю та рішучістю.

У цей період Уран буде ретроградним у восьмому будинку, пов'язаному з трансформацією, загальними ресурсами та глибинними психологічними процесами. Цей час може принести раптове усвідомлення важливого, що допоможе Терезам на шляху лікування. Більш того, можна отримати інформацію, яка дозволить Терезам допомогти і іншим в їх лікуванні. Це відбуватиметься нестандартними методами, які можуть відразу зустріти розуміння з боку оточення.

Про те, як пройде вересень у кожного знаку зодіаку, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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