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Події

СБУ проводить обшуки у нардепа Шуфрича, — Бутусов

9:01 15 вересня 2023
затримання

Вранці у п'ятницю, 15 вересня, співробітники Служби безпеки України прийшли додому до народного депутата Нестора Шуфрича, якого раніше затримували при спробі сфотографувати позиції ЗСУ.

За інформацією журналіста, головного редактора «Цензор Нет» Юрія Бутусова, події відбувалися вдома у нардепа у селі Козин Київської області.

Також він зазначив, що 15 вересня силовики проводять понад 50 обшуків у справі Шуфрича.

«Шуфрич є фігурантом справи російської шпигунської мережі, створеної співробітником ФСБ РФ та колишнім народним депутатом України Володимиром Сівковичем», — уточнив він.

«За висновками слідства, Шуфрич за завданням Сівковича виступав на телеканалах України та Росії з метою розповсюдження російської пропаганди та просування антиукраїнської політики. Йому інкримінується державна зрада», — пише Бутусов.

Журналіст згадав, що напередодні вторгнення між ним та Шуфричем на телеетері саме з цієї причини стався інцидент.

Також Бутусов нагадав, що Шуфрич до останнього часу є народним депутатом та є головою комітету Верховної Ради.

«…сподіваюсь, що всі учасники мережі Сивковича будуть затримані за державну зраду», — додав він.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що суд заочно заарештував ексміністра охорони здоров'я Степанова. Його звинувачують за справою про заволодіння коштами держпідприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» на понад 450 мільйонів гривень.

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