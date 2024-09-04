Під час комбінованої ракетної атаки вранці 2 вересня 2024 року окупанти для удару по Києву застосували зенітну ракету типу 48Н6ДМ від комплексу С-400 в режимі «поверхня-поверхня». Вона була успішно знищена засобами нашої протиповітряної оборони, пише Defence Express.

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«Мова йде про небезпечний зразок ракетного озброєння при ударі по Києву, і факт того, що ця 48Н6ДМ була збита нашою ППО. У випадку із застосуванням 48Н6ДМ до С-400 особлива небезпека в тому, що ці зенітні ракети в режимі застосування „поверхня-поверхня“ мають вкрай низьку точність влучання. Тому у першу чергу вони можуть загрожувати саме цивільній інфраструктурі та звичайним мешканцям», — йдеться у статті.

Експерти додали, що зенітні ракети цього типу мають доволі потужну бойову частину масою 180 кілограмів. Вона споряджена значною кількістю уражаючих елементів, що посилює ефект при влучанні по об’єктам цивільної інфраструктури та житловим будинкам.

«У плані протиповітряної оборони Київ є більш захищеним, аніж наприклад столиця країни-агресора Москва. Бо в нашому випадку мова була про те, що ППО Києва змогла відбити масовану атаку із комбінованим використанням балістичних та крилатих ракет», — резюмують експерти.

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