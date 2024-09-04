У Львові сильні руйнування після нічної ракетно-дронової атаки росіян, у місті пожежі, є жертви (фото, відео)

У ніч на 4 вересня Україна знову зазнала масованої комбінованої атаки з боку росії. Обстріл вівся різними типами крилатих та балістичних ракет, також противник запускав «Шахеди». Основний удар припав на західний регіон. Моніторингові канали повідомляли про сильні вибухи на Волині, Львівщині та Рівненщині, а також у Сумах та Києві. Крім того, на удару зазнав острів Зміїний: два бомбардувальники ТУ-22М3 атакували його ракетами Х-22 з району Севастополя.

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Так, у Сумах чули низку потужних вибухів. За даними моніторингових пабліків, ворог використовував для ударів ракети і безпілотники. Інтенсивно працювали засоби ППО. В інших населених пунктах області також було гучно.

Лунали вибухи на Полтавщині — ймовірно, збивали «шахеди».

Крім того, про вибухи повідомляли жителі столиці, а також Бориспіля та низки інших міст Київщини.

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У Кривому Розі сталося ракетне влучення в об'єкт цивільної інфраструктури в центрі міста. Від вибухової хвилі постраждало понад 10 багатоповерхівок. Про це повідомив керівник Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

«Наразі слава Богу всі живі. П'ятеро постраждалих, не тяжкі. Міський Штаб допомоги людям (будматеріали, заяви на матеріальну допомогу від міста) розгортається у школі № 103 (колишня вул. Костенка 23). Працюють усі аварійні, медичні та комунальні служби. Тимчасово припинено рух на ділянці від вулиці Святогеоргіївська до площі Домнобудівників. Вагони маршрутів №№ 2, 5, 7, 9, 22, 25, 27 у напрямку станції Кривий Ріг-Головний розвертаються на кільці Героїв АТО. Вагони маршрутів №№ 9, 14 працюють на ділянці від станції Кривий Ріг-Головний — площа Домнобудівників», — написав він.

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Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Серій Лисак, постраждали пʼятеро людей: жінки 62, 83 і 84 років, 70-річний чоловік. А ще — 10-річна дівчинка. Дитина у лікарні. Решта оговтуватиметься вдома.

«У місті пошкоджений готель. У декількох багатоповерхівках вибиті вікна», — написав він.

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У Львові внаслідок обстрілу зафіксовано кілька пожеж у житлових будинках. Багато вибитих вікон в районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських, Мельника. Кілька навчальних закладів сьогодні навчання не розпочнуть. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

«17 постраждалих внаслідок ворожого обстрілу. Двоє дітей 10 та 15 років, 15 дорослих госпіталізовано в лікарні міста. У 5 пацієнтів важкий стан», — написав він.

За даними керівника Львівської ОВА Максима Козицького, у Львові внаслідок ворожої атаки постраждали 19 людей. Семеро людей загинули.

В «Укразалізниці» повідомили про затримки руху деяких поїздів через знеструмлення:

№ 59 Київ-Чоп,

№ 91 Київ-Львів,

№ 25/135 Одеса-Ясіня, Чернівці,

№ 11 Одеса-Львів,

№ 149 Полтава-Чернівці,

№ 746 Львів-Київ,

№ 368 Ужгород-Ковель

Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріл України.

«Російські ракети проти наших міст і людей. Станом на зараз через удар по Львову загинули 5 людей, серед них дитина — дівчинка 14 років. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Понад 30 людей постраждали. Пошкоджені звичайні житлові будинки в місті, школи, медичні заклади. Через російську атаку проти Кривого Рогу постраждали 5 людей. Є руйнування будинків та цивільної інфраструктури. На місцях працюють наші служби і роблять усе необхідне для ліквідації наслідків атаки. Усім пораненим надається необхідна допомога», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», днем раніше росіяни обстріляли університет у Сумах та освітній заклад у Полтаві. Внаслідок обстрілу у Полтаві загинуло понад 50 людей.

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