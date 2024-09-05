Розклад виступів атлетів з України на Паралімпійських іграх-2024 5 вересня, медальний залік

У четвер, 5 вересня, на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі, де напередодні Україна виборола одразу чотири золоті нагороди, відбудеться восьмий змагальний день (загалом буде розіграно 63 медалей).

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Участь у змаганнях візьмуть 38 вітчизняних пара спортсменів у кульовій стрільбі, плаванні, легкій атлетиці, дзюдо, фехтуванні, стрільбі з лука, велоспорті, паверліфтингу, настільному тенісі та голболі.

Нагадаємо, що в Україні змагання Паралімпійських ігор-2024 транслюють у прямому ефірі регіональні канали «Суспільного», телеканал «Суспільне Спорт» та сайт «Суспільне Спорт».

Розклад виступів українців на Паралімпіаді-2024 5 вересня

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10:30. Кульова стрільба. Андрій Дорошенко, мікст, гвинтівка, 50 метрів, лежачи, клас SH1, кваліфікація

10:38. Плавання. Ярослав Семененко, Олександр Комаров, 50 метрів, вільний стиль, клас S5, кваліфікація.

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11:00. Легка атлетика. Марія Помазан, штовхання ядра, клас F35, фінал.

Не раніше 11:00. Дзюдо. Наталія Ніколайчик, одиночний турнір, до 48 кг, клас J1, чвертьфінал (мат № 1, четвертий запуск).

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Не раніше 11:00. Дзюдо. Юлія Іваницька, одиночний турнір, до 48 кг, клас J2, чвертьфінал (мат № 1, сьомий запуск).

Не раніше 11:00. Дзюдо. Анжела Гаврисюк, одиночний турнір, до 57 кг, клас J1, чвертьфінал (мат № 2, дев'ятий запуск).

Не раніше 11:00. Дзюдо. Давид Хорава, одиночний турнір, до 60 кг, клас J2, чвертьфінал (мат № 1, 12-й запуск).

11:00. Фехтування. Чоловіки, командний турнір, рапіра, 1/8 фіналу.

11:09. Плавання. Данило Чуфаров, 100 метрів, брас, клас SB11, кваліфікація.

11:19. Плавання. Катерина Ткачук, Марина Піддубна, 100 метрів, брас, клас SB11, кваліфікація.

11:51. Плавання. Олексій Федина, Роман Мичка, 100 метрів, брас, клас S13, кваліфікація.

12:10. Легка атлетика. Наталія Кобзар, біг на 100 м, клас Т37, фінал.

12:22. Плавання. Збірна України, мікст, естафета 4×50 метрів, комплексний стиль, 20 очок, кваліфікація.

12:30. Фехтування. Жінки, командний турнір, рапіра, 1/8 фіналу.

12:40. Стрільба з лука. Анна-Вікторія Шевченко, Руслан Цимбалюк, мікст, олімпійський лук, командний турнір, 1/8 фіналу.

12:40. Легка атлетика. Оксана Ботурчук (з Микитою Барабановим), біг на 100 метрів, клас Т12, півфінал.

12:45. Кульова стрільба. Мікст, гвинтівка, 50 метрів, лежачи, клас SH1, фінал.

14:00. Велоспорт. Павло Баль, шосейна гонка, клас H5, фінал.

14:35. Паверліфтинг. Костянтин Панасюк, до 59 кг, фінал.

Не раніше 17:00. Дзюдо. Жінки, одиночний турнір, до 48 кг, клас J1, фінал (третій запуск).

Не раніше 17:00. Дзюдо. Жінки, одиночний турнір, до 57 кг, клас J1, фінал (дев'ятий запуск).

Не раніше 17:00. Дзюдо. Жінки, одиночний турнір, до 48 кг, клас J2, фінал (12-й запуск).

Не раніше 17:00. Дзюдо. Чоловіки, одиночний турнір, до 60 кг, клас J2, фінал (15-й запуск).

18:35. Стрільба з лука. Мікст, олімпійський лук, командний турнір, фінал.

18:37. Плавання. Чоловіки, 50 метрів, вільний стиль, клас S5, фінал.

19:00. Плавання. Чоловіки, 100 метрів, брас, клас SB11, фінал.

19:24. Плавання. Жінки, 100 метрів, брас, клас SB11, фінал.

20:03. Плавання. Чоловіки, 100 метрів, брас, клас S13, фінал.

20:17. Легка атлетика. Жінки, біг на 100 метрів, клас Т12, фінал.

20:30. Голбол. Україна — Японія, фінал.

21:00. Фехтування. Жінки, командний турнір, рапіра, фінал.

21:02. Плавання. Збірна України, мікст, естафета 4×50 метрів, комплексний стиль, 20 очок, фінал.

22:15. Фехтування. Чоловіки, командний турнір, рапіра, фінал.

Після семи днів боротьби за нагороди Паралімпійських ігор, які продовжаться до 8 вересня, медалі здобули спортсмени з 78 країн. Медальний залік (за кількістю «золота») впевнено очолює Китай — 135 нагород (62 золотих, 46 срібних, 27 бронзових), за яким розташувалися Велика Британія — 74 (33−25−16), США — 63 (25−26−12), Нідерланди — 28 (16−7-5), Франція — 50 (15−17−18) та Бразилія — 57 (15−15−27). Україна з 52 нагородами (13−18−21) посідає 7-у позицію (за загальною кількістю нагород «жовто-сині» на 5-му місці).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська легкоатлетка Оксана Зубковська стала п’ятиразовою чемпіонкою Паралімпійських ігор.

Фото IPC



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