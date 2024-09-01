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Спорт

Українська рекордсменка світу Зубковська здобула «золото» на п'ятих поспіль Паралімпійських іграх

12:41 1 вересня 2024
Оксана Зубковська

Легендарна українська стрибунка в довжину, 43-річна Оксана Зубковська, яка завоювала «золото» на Паралімпійських іграх у Пекіні-2008, Лондоні-2012, Ріо-2016 та Токіо-2020, стала у столиці Франції п'ятиразовою (!) паралімпійською чемпіонкою.

На знаменитій арені «Стад де Франс» рекордсменка світу (6 метрів 60 сантиметрів) здобула золоту медаль Парижа-2024 з результатом 5,78 метра. У підсумковому протоколі уродженка Мени Чернігівської області, яка виступала у змаганнях спортсменок із порушенням зору, випередила іспанку Сару Мартінес (5,40) та Лінду Хамрі з Алжиру (5,30).

Додамо, що Оксана Зубковська, окрім унікального досягнення на Паралімпійських іграх, аж шість разів ставала чемпіонкою світу.

Друга золота медаль (і 21-а загалом) дозволила Україні піднятися у медальному заліку Паралімпіади-2024 з 20-го на 15-те місце.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що перше «золото» Паралімпійських ігор-2024 Україні приніс плавець Олександр Комаров.

Фото ТСН

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