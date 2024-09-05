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Суспільство та люди

Тільки не паспорт і не посвідчення водія: які документи мають право вилучати представники ТЦК

9:24 5 вересня 2024
Український паспорт

Після того, як відразу вісім категорій військовозобов'язаних втратили право на відстрочку від мобілізації, перевірки документів у чоловіків можуть стати більш ретельними.

Представники ТЦК під час перевірки мають право вилучати у військовозобов'язаних деякі документи. Втім, це не стосується паспорта чи посвідчення водія, пояснив адвокат Дмитро Франчук «РБК-Україна».

За його словами, повноваження представників ТЦК та СП обмежені перевіркою та вилученням виключно військово-облікових документів у випадках, передбачених законом:

  • військовий квиток;
  • приписне свідоцтво;
  • тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;
  • інші документи, які підтверджують придатність до військової служби.

«ТЦК не мають права вилучати у вас паспорт, посвідчення водія, банківські картки та інші документи, які не стосуються військового обліку», — наголошує адвокат.

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Якщо у людини незаконно забрали ці документи, то необхідно з'ясувати у представників ТЦК, на якій підставі вони це зробили, попросити показати відповідний правовий акт або розпорядження, яке дозволяє це робити.

Також в подібних випадках потрібно зробити наступне:

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  • Зафіксуйте ситуацію. Якщо це можливо, запишіть розмову або зафіксуйте факт вилучення документів на відео. Це може бути важливим доказом у разі подання скарги.
  • Зверніться до поліції. У разі незаконного вилучення документів негайно зверніться до поліції з заявою про неправомірні дії. Ваша заява повинна бути офіційно зареєстрована, і ви маєте право отримати витяг з реєстру.
  • Подавайте скаргу до прокуратури або суду. Якщо поліція не діє або ситуація вимагає додаткових заходів, ви можете звернутися зі скаргою до прокуратури або подати позов до суду з вимогою повернути документи та притягнути винних до відповідальності.
  • Зверніться до правозахисних організацій. Існує низка правозахисних організацій, які можуть надати юридичну допомогу та підтримку у таких ситуаціях.

«Завжди пам'ятайте, що жодна установа, включаючи ТЦК, не має права порушувати ваші законні права. Якщо ви відчуваєте тиск або погрози, негайно шукайте юридичну допомогу», — додає адвокат.

Нагадаємо, що дані у ТЦК та СП не потрібно оновлювати людям, які не є громадянами України, тим, хто за рішенням ВЛК має статус «не придатний до несення військової служби» або досягли граничного віку перебування в запасі. Також призову не підлягають люди старші за 60 років.

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Фото з відкритих джерел

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