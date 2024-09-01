До ТЦК можна не поспішати: хто може не оновлювати даних у вересні
З початком осені вісім категорій громадян в Україні втрачають право на відстрочку від мобілізації. І можуть бути призваними до арміїї.
Проте, є такі категорії осіб, які не повинні цього робити, нагадує «Телеграф».
Так, згідно з текстом Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, є певні категорії громадян та осіб, які не зобов’язані оновлювати свої дані в ТЦК.
В першу чергу це особи, які не є громадянами України. Таким чином, іноземцям, які проживають на території України не потрібно ставати на військовий облік.
Також не зобов’язані оновлювати інформацію про себе в ТЦК особи, які:
- за рішенням ВЛК мають статус «не придатний до несення військової служби»;
- досягли граничного віку перебування в запасі;
- старші за 60 років.
Крім того, закон про оновлення даних не стосується юнаків, що ще не досягли повноліття.
Варто також зауважити, що якщо чоловіка за якихось обставин та причин виключено з військового обліку, то він теж може не йти до ТЦК. Однак є нюанс. Такий громадянин зобов'язаний мати при собі документ, що підтверджує факт його виключення з обліку.
Також нагадаємо, що спроба нападу на співробітників ТЦК тепер може дуже дорого обійтися нападнику.96
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