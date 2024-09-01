40.91 / 41.43 45.34 / 46.00
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

До ТЦК можна не поспішати: хто може не оновлювати даних у вересні

18:19 1 вересня 2024
Дистанційне оновлення даних про військовозобов'язаного

З початком осені вісім категорій громадян в Україні втрачають право на відстрочку від мобілізації. І можуть бути призваними до арміїї.

Проте, є такі категорії осіб, які не повинні цього робити, нагадує «Телеграф».

Так, згідно з текстом Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, є певні категорії громадян та осіб, які не зобов’язані оновлювати свої дані в ТЦК.

В першу чергу це особи, які не є громадянами України. Таким чином, іноземцям, які проживають на території України не потрібно ставати на військовий облік.

РЕКЛАМА

Також не зобов’язані оновлювати інформацію про себе в ТЦК особи, які:

  • за рішенням ВЛК мають статус «не придатний до несення військової служби»;
  • досягли граничного віку перебування в запасі;
  • старші за 60 років.

Крім того, закон про оновлення даних не стосується юнаків, що ще не досягли повноліття.

РЕКЛАМА

Варто також зауважити, що якщо чоловіка за якихось обставин та причин виключено з військового обліку, то він теж може не йти до ТЦК. Однак є нюанс. Такий громадянин зобов'язаний мати при собі документ, що підтверджує факт його виключення з обліку.

Також нагадаємо, що спроба нападу на співробітників ТЦК тепер може дуже дорого обійтися нападнику.

РЕКЛАМА

96

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

карти та гроші

Фінансовий гороскоп Таро на тиждень: Скорпіонам — «Король Пентаклів», Ракам — перевернуті «Закохані», а Стрільцям — перевернутий «Король Жезлів»

Гривні

Пенсії, субсидії, тарифи: що зміниться для українців з 1 вересня

Сергій Лавров

Смерть Лаврова: політолог пояснив, навіщо Кислиця розповсюдив жарт про «сумну конячку», яка «склеїла ласти»

військовий

Відразу вісім категорій: хто втрачає право на відстрочку від мобілізації з 1 вересня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту