До ТЦК можна не поспішати: хто може не оновлювати даних у вересні

З початком осені вісім категорій громадян в Україні втрачають право на відстрочку від мобілізації. І можуть бути призваними до арміїї.

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Проте, є такі категорії осіб, які не повинні цього робити, нагадує «Телеграф».

Так, згідно з текстом Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, є певні категорії громадян та осіб, які не зобов’язані оновлювати свої дані в ТЦК.

В першу чергу це особи, які не є громадянами України. Таким чином, іноземцям, які проживають на території України не потрібно ставати на військовий облік.

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Також не зобов’язані оновлювати інформацію про себе в ТЦК особи, які:

за рішенням ВЛК мають статус «не придатний до несення військової служби»;

досягли граничного віку перебування в запасі;

старші за 60 років.

Крім того, закон про оновлення даних не стосується юнаків, що ще не досягли повноліття.

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Варто також зауважити, що якщо чоловіка за якихось обставин та причин виключено з військового обліку, то він теж може не йти до ТЦК. Однак є нюанс. Такий громадянин зобов'язаний мати при собі документ, що підтверджує факт його виключення з обліку.

Також нагадаємо, що спроба нападу на співробітників ТЦК тепер може дуже дорого обійтися нападнику.

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