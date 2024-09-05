Доведеться економити: для частини українців куб холодної води буде дорожчим за 100 гривень
Через складну ситуацію в енергетиці та дефіцит державного бюджету НБУ прогнозує у 2025 році підвищення цін на газ, опалення та гарячу воду.
Тим часом в деяких регіонах місцеві водоканали попереджають користовачів про зростання тарифів. Так, «Водоканал Карпатвіз» інформує споживачів про намір змінити тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для населення, бюджетних організацій, установ та інших споживачів міста Берегове.
Змінити тарифи, як пояснює водоканал, вирішили через зростання витрат на оплату праці, купівлю паливно-мастильних матеріалів, а також через суттєве подорожчання електроенергії.
«Підвищенню тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення сприяє зміна витрат на оплату праці (через збільшення розміру мінімальної заробітної плати), вартості електроенергії, паливо-мастильних матеріалів, зростання ставок податків та інших факторів», — йдеться у поясненні.
Так, до кінця 2024 року діятимуть чинні тарифи, а починаючи з 1 січня 2025 року — нові:
- для населення — 76,48 гривні за кубометр;
- для бюджетних установ, організацій та інших споживачів — 76,48 гривні за кубометр.
Тарифи на водовідведення:
- для населення — 27,82 гривні за кубометр;
- для бюджетних установ, організацій та інших споживачів — 27,82 гривні за кубометр.
Тобто, разом вартість кубометра води та стоків становитиме 104,3 гривні. Так що в домогосподарствах, в яких замість централізованого постачання гарячої води використовують бойлери, поход в душ може «вилитися» у копійочку — раніше подорожчала електрика, а невдовзі й вода. Втім, гаряча вода коштує ще дорожче…
Раніше в Міненерго заявляли, що чинна вартість електроенергії у 4,32 грн за кВт/год затверджено до 30 квітня 2025 року.
Фото Pixabay130
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