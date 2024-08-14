Тарифи зміняться: в НБУ спрогнозували, скільки доведеться платити за газ, опалення та гарячу воду у 2025 році

Всупереч тому, що на період війни діє мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги, в Україні вже почався «малопомітне» зростання цін, а ще більшим воно буде наступного року.

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Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ, який прогнозує підвищення цін на газ, опалення та гарячу воду у 2025 році, передає «24 канал».

Основними причинами є складна ситуація в енергетиці та дефіцит державного бюджету.

Так, голова правління НАК «Нафтогаз» Олексій Чернишов повідомив, що ринкова ціна на газ складає близько 15 гривень за кубометр, тоді як нинішня ціна — 7,96 гривні за кубометр.

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Значне підвищення ціни на газ удвічі може стати непосильним тягарем для багатьох сімей. Але це може відбутися тільки після 30 квітня 2025 року і за певних умов. Зокрема, якщо воєнний стан закінчиться не пізніше 30 листопада 2024 року або буде скасовано Закон № 2479-IX про мораторій.

З липня українці вже відчули підвищення тарифів на електроенергію через нові платіжки. Уряд підвищив фіксовану ціну з 2,64 до 4,32 гривні за кіловат-годину. Згідно з постановою Кабміну, цей тариф буде діяти до 30 квітня 2025 року включно.

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Мораторій на підвищення тарифів не поширюється на електроенергію, і рішення про зміну вартості приймає уряд. Національний банк України прогнозує, що у 2025 році тарифи можуть бути приведені до економічно обґрунтованих рівнів, що може призвести до подальшого підвищення тарифу на електроенергію вже після 30 квітня наступного року.

В Україні ціна на гарячу воду підлягає мораторію, тоді як тарифи на холодне водопостачання мораторію не підпадають. Крім того, в країні немає єдиного тарифу на холодну воду — ціни встановлює кожен водоканал окремо.

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У малих населених пунктах ціни на холодну воду вже зросли або очікується їх підвищення найближчим часом, зокрема на 40% у деяких регіонах. Оскільки НКРЕКП неодноразово розглядала проєкти підвищення тарифів на водопостачання у великих містах, є висока ймовірність, що у 2025 році тарифи можуть зрости і там.

Як повідомляли «ФАКТИ», чиновники з Міністерства енергетики зазначили, що ринкова вартість електроенергії становить близько 7,5 грн за кВт/год. Тобто, тариф на електроенергію для населення в Україні субсидується державою. Раніше тариф становив 2,64 грн за кВт/год. Держава також субсидувала все населення, тому що цей тариф не покривав значної частки реальної ціни.

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