«Не хочеться сезон дивитись»: мережа вибухнула після допису на сторінці «Холостяка»

У Києві завершуються зйомки 13 сезону романтичного реаліті «Холостяк». Нагадаємо, головним героєм став ветеран війни, який втратив обидві ноги, Олександр Будько («Терен»). Відомо, що на участь у сезоні була подана рекордна кількість заявок, серед яких відібрано 25 дівчат. Зйомки проходили виключно в Україні, а премʼєра запланована на середину осені.

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На сторінці проєкту у соціальній мережі продюсери пояснили, що мріяли про це вже з початку повномасштабного вторгнення.

— «Холостяк» повернувся тоді, коли навколо, здавалося б, всі умови проти виробництва романтичного реаліті: тривоги, комендантська година, обмеженість у виїздах поза країною, неможливість планувати надовго, бо ніколи не знаєш, що станеться завтра, — поділилися на сторінці. — Але і наш Холостяк, і дівчата, які прийшли будувати з ним стосунки, і ваше шалене очікування на цей сезон щодня доводять: Любов завжди на часі. І вона варта всього".

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До посту додали світлини Олександра та коментар від ведучого проєкту Григорія Решетника:

«Ми знали, що повернемось тільки тоді, коли знайдемо не просто успішного чоловіка, який шукає кохання, а справжнього героя нашого часу. Того, кого українські жінки вважатимуть ідеальним для себе і хотітимуть будувати з ним стосунки».

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Шанувальники проєкту відгукнулися на допис, але багато хто вважає, що за останніми новинами недоречно слідкувати за такими шоу.

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«Якось не дуже хочеться цей сезон дивитися… — написали у коментарях. — Ми зараз переживаємо не кращі часи… На ці проєкти скільки грошей витрачається і це коли в країні війна!»

«Погоджуюся з коментарями, що постити новини про шоу в такі жахливі, страшні дні для України недоречно», — поділилися думками.

Проте підписники відмітили дуже правильний вибір головного героя.

«Буду дивитися виключно через цьогорічного холостяка Олександра», — написали шанувальники.

Нагадаємо, офіційна дата старту 13 сезону романтичного реаліті була змінена.

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