«Не буде там кохання»: мережа відреагувала на новину про «Холостяка»

В Україні продовжуються зйомки тринадцятого сезону проєкту «Холостяк». Нагадаємо, головним героєм став ветеран війни, що втратив обидві кінцівки, Олександр Будько з позивним «Терен». Саме він на першій вечірці обере 25 учасниць, які продовжать змагатися за його серце. Відомо, що зйомки першої вечірки вже відбулися і команда вирушила до Карпат. У цьому сезоні всі локації для реаліті будуть тільки в Україні. Продюсери повідомили, що і одягати героя та учасниць романтичного проєкту будуть також виключно українські дизайнери.

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«Цікавий факт про 13 сезон романтичного реаліті „Холостяк“: вперше за історію проєкту всі образи дівчат, ведучого і самого Холостяка будуть створені виключно українськими дизайнерами», — написали на офіційній сторінці проєкту у соціальній мережі.

Шанувальники, які вже давно очікують на реаліті, не дуже схвалили це рішення і зауважили, що до справжнього кохання воно не має відношення.

«Гарний, нехай доля усміхнеться і пощастить зустріти хорошу дівчину», — написали у коментарях.

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«Це шоу, до долі немає ніякого відношення», — відповіли на це дописувачі.

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«Краще б дівчат вибрали природньої краси! — поділилися думкою — О, це б був справді цікавий сезон».

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«Чомусь відчуваю, що не буде там кохання… розкрутити себе на телебаченні, оце воно», — вважають коментатори.

«ФАКТИ» писали, що у мережі йдуть суперечки з приводу нової героїні «Холостячки».

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