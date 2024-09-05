Стало відомо, чому Бред Пітт вивів Інес де Рамон у світ лише через два роки після початку стосунків

Коли Бред Пітт з'явився з коханою Інес де Рамон на Венеційському фестивалі, глядачі почали шукати відповідь на два питання: чи не зустрінеться він випадково з колишньою дружиною Анжеліною Джолі, і чому так довго — цілих два роки — не з'являвся на людях з Інес. Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

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Поява Бреда з Інес де Рамон на червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю наробила багато галасу — дівчину навіть встигли звинуватити в тому, що вона навмисно хоче замінити в пам'яті шанувальників спільні виходи на публіку Пітта і Джолі. Але Бред, як з'ясувалося, розкрив карти зовсім не заради заголовків.

Інсайдер Mirror розповів, що публічний вихід — це наступний крок у відносинах з Інес. Наміри у артиста, як відомо, серйозні, і цим він укотре довів їх. «Він не з тих, хто робить це для шоу», — підкреслило джерело і додало, що в цих відносинах Бред дійсно щасливий.

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Зважаючи на те, що говорили інсайдери, Інес такі жертви не потрібні. Вона сама підписувала угоду про те, що в жодному разі не розкриватиме деталі життя коханого. Той, нагадаємо, з початку процесу розлучення з Анджеліною Джолі з побоюванням ставиться до людей — повірити в любов знову йому було нелегко.

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Нагадаємо, що Пітту також потрібна підтримка Інес, адже той переживає зараз не найкращі часи через те, що за підказками Джолі їхні спільні діти почали відмовлятися від прізвища батька.

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