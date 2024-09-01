«Мене багато разів зраджували». Анджеліна Джолі пояснила, чому у неї немає друзів

Відома актриса Анджеліна Джолі, яка зіграла оперну діву Марію Каллас у картині «Марія», в інтерв'ю журналу The Hollywood Reporter розповіла про нову акторську роботу, представлену на Венеційському кінофестивалі.

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Актриса також поділилася деякими моментами свого життя, передає hollywoodreporter.

У розмові з репортером видання Джолі зізналася, що у Лос-Анджелесі вона живе просто тому, що через розлучення вона не має іншого вибору. Виїхати вона зможе, коли всім її дітям виповниться 18 років.

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«Коли в тебе велика родина, ти хочеш, щоб усі були в спокої та безпеці і щоб їхнє приватне життя охоронялося. У мене є будинок, де я можу ростити моїх дітей, але іноді це місце буває таким… Та людяність, яку я побачила мандруючи світом, — це не те, з чим я росла тут», — поділилася актриса.

Вона заявила, що планує провести якийсь час у Камбоджі, коли її діти стануть повнолітніми, а також відвідувати членів своєї сім'ї, де б вони не жили.

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Також актриса зізналася, що в її житті практично немає близьких друзів — тих, кому вона могла б зателефонувати посеред ночі, якщо виникне потреба.

«Може, це через те, що я рано втратила маму. Може, через роботу. Може, через те, що мене багато разів зраджували. У мене не так багато теплих, близьких стосунків, на які я б спиралася», — зазначила вона.

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За словами Джолі, вона стикалася з ситуаціями, коли друзі не приходили на допомогу членам її сім'ї, але все ж таки в її житті є кілька людей, яким вона довіряє.

Щодо фільму «Марія», прем'єра якого нещодавно відбулася в рамках Венеціанського кінофестивалю, то в ньому Анджеліна змогла знятися, бо деякі з її дітей уже стали досить дорослими та незалежними.

«Вони вже не так потребують мене, так що я можу довше бути відсутньою, або ж вони через вік можуть бути присутніми разом зі мною на зйомках. Це нова пора в нашому житті. Я дуже схвильована тим, як вони поступово встають на ноги», — розповіла Джолі.

Зазначимо, що у Джолі та її колишнього чоловіка Бреда Пітта шестеро спільних дітей. Троє з них (22-річний Меддокс, 20-річний Пакс та 19-річна Захара) — прийомні, ще троє (18-річна Шайло та 16-річні Нокс та Вів'єн) — рідні. Майже всі вони перебувають у поганих стосунках із батьком.

Інсайдери повідомляють, що Бред тяжко переживає розрив з дітьми. До речі, вчора Пітт також прибув на Венеційський фестиваль, який буде продовжуватися до 7 вересня. І головною інтригою заходу стали припущення, чи зможе Бред Пітт випадково зустрітися з колишньою дружиною.

До речі, на відміну від Пітта, іншому чоловікові вдалося підкорити своїм відношенням до дітей серце Анджеліни Джолі. На жаль, чуда не станеться, оскільки цей чоловік вже давно та надійно одружений.

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