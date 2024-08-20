Тепер лише «Джолі»: донька Бреда Пітта офіційно відмовилась від його прізвища

Дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло, яка з першої спроби не змогла відмовитись від прізвища батька, нарешті отримала бажане.

Тепер її звуть Шайло Нувель Джолі, пишуть зарубіжні ЗМІ.

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Зробити це Шайло намагалася одразу після свого 18-річчя, але через помилку документи не було прийнято. Журналісти уточнюють, що офіційного клопотання у цій справі не подавалося, а заява Шайло була задоволена у понеділок, 19 серпня.

Як зазначає інсайдер видання, усю процедуру дівчина провела сама.

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«Шайло найняла свого адвоката і оплатила все сама, так що Енджі нічого не знає і не може відповідати за це», — сказав він.

Раніше інсайдери розповіли, що Шайло вирішила відмовитися від прізвища свого батька, 60-річного Бреда Пітта, через «болючі події», які сталися в її житті. Найімовірніше, йдеться про сумнозвісну сварку Бреда Пітта та Анджеліни Джолі в літаку в 2014 році, яка стала причиною їхнього розлучення. У літаку Пітт нібито посварився з одним із дітей, будучи у нетверезому стані, і підняв руку на нього та на Анджеліну. Навесні Анджеліна Джолі також заявила, що Бред Пітт застосовував до неї фізичне насильство ще до сварки.

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Рішення Шайло відмовитись від прізвища Пітта, стало, за словами інсайдерів, для актора великим ударом. Шайло була не першою з дітей пари, хто так вчинив: раніше від прізвища Пітта відмовилася його прийомна дочка Захара та біологічна дочка Вів'єн. Всього у Пітта та Джолі шестеро дітей, троє з яких прийомні: 22-річний Меддокс, 19-річна Захара та 20-річний Пакс, а троє — біологічні: 18-річна Шайло та 15-річні близнюки Нокс та Вів'єн.

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