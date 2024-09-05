Попри санкції, сирійську сировину знову везуть в Україну: що відомо

Судно MJ SOFIA, яке віднедавна перебуває під управлінням турецької компанії SATA CHARTERING & SHIPPING, завантажується фосфоритами із Сирії у ліванському порту Тріполі. Їх планують доставити в Україну під виглядом сировини «єгипетського» походження. Балкер під прапором Республіки Палау прийшов у порт Тріполі ще 24 серпня. Про пише експерт Мар’ян Ощановський у своїй колонці.

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За його інформацією, отримувачем вантажу має стати сумська компанія «Укрмінхім».

«Вона є єдиним постачальником сировини для державного заводу „Сумихімпром“, — це найбільше підприємство з виробництва мінеральних добрив в Україні. „Укрмінхім“ надає фосфорити „Сумихімпрому“ по „давальницькій схемі“. За надану сировину приватна компанія отримує частину мінеральних добрив, які виробляє завод. І суто формально, чим дорожче сировина, тим більші прибутки посередника», — повідомив Ощановський.

За його інформацією, сирійські фосфорити для «Сумихімпрому» нібито мають «єгипетське» походження, але за контрактом «Укрмінхіму» з постачальниками, їх завантажують у порту Тріполі, в Лівані, дуже близько до кордону із Сирією.

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Для справжніх єгипетських фосфоритів така схема була би логістичним безумством, досить обґрунтованою є підозра, що насправді сировина сирійська.

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«По документах ці фосфорити коштують 107 євро за тонну, і це задорого навіть якби вони справді були єгипетськими. Та сирійські коштують й того менше — через міжнародні санкції лише 30 євро за тонну. Тобто, на кожній поставці можна вкрасти більше 70% вартості», — написав Ощановський.

Організатором схеми експерт називає Віталія Логінова.

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«Це неформальний радник голови державної Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, якого «завели зверху» до ОГХК восени 2023 року, представивши як «смотрящого від Офісу президента», — нагадав Ощановський.

Та, за його інформацією, Логінов нібито пов’язаний із Андрієм Гмиріним, який втік у Дубай, після того як отримав підозру від НАБУ за дуже схоже давальницьке шахрайство на Одеському припортовому заводі.

«Кілька тижнів ця група вже намагалася доставити нібито „єгипетські“ фосфорити з Лівану в Україну на судні HARUN BEY за контрактом із словацькою прокладкою „Z9 Impex s.r.o.“. Саме в контракті між „Z9 Impex s.r.o.“ та „Укрмінхімом“ і фігурувала ота астрономічна ціна у 107 євро за тонну», — нагадав Ощановський.

Про це почали писати українські ЗМІ, а пізніше словацька поліція арештувала рахунки словацької прокладки та провела обшуки в її офісі у Братиславі.

Після цього HARUN BEY, який мав погоджені дати заходу в порт Південний з 30 серпня по 5 вересня, змінив курс і пішов до російського порту Кавказ у Керченські протоці.

Нагадаємо, Сирія перебуває під суворими міжнародними санкціями. Західні країни ввели економічні обмеження проти режиму Асада за воєнні злочини в ході Сирійської громадянської війни, а президент Зеленський ввів в дію проти Сирії санкції РНБО за участь у розкраданні українського зерна з окупованих територій.

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