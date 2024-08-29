Одеський припортовий не наважувався назвати переможця тендеру на газ тиждень: що відомо

Тиждень знадобився, щоб оголосити результати найбільшого за останні роки повторного тендеру Одеського припортового заводу на закупівлю газу. Попередній тендер довелося скасувати після корупційного скандалу, бо його виграла компанія із вкрай сумнівною репутацією. ОПЗ мав придбати 240 мільйонів кубометрів газу до кінця 2024 року за 4 мільярди гривень. Для заводу це принципове питання, без сировини він простоює уже три роки. Зрештою, було оголошено, що газ заводу надасть компанія «Укрнафтогазбуріння» — компанія-новачок з гучною назвою. Вона була створена у серпні 2023, і відтоді лише працювала у збиток і набирала кредити. А тепер одразу отримала контракт на чотири мільярди. Її засновник і директор «Укрнафтогазбуріння» Михайло Мазур пов’язаний із партією «Свобода». Нового переможця мали назвати 22 серпня, але торги затягнулися. Як стверджує автор розслідування «Торги, що дивиться за ОПЗ» політолог Мар'ян Ощановський, торги тривали весь цей час у непублічній площині. Головним лобістом проєкту, пише Ощановський, назвали Віталія Логінова.



«Це неофіційний радник голови державної Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, якого завели зверху 2023 року. Співробітникам центрального офісу ОГХК Логінова представили як „дивлячого від Офісу президента“. Сам він позиціонував себе як людину близьку особисто до голови ГУР МО Кирила Буданова та одного з керівників ВП», — повідомив Ощановський.

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Як пише політолог, з'явившись в ОГХК менш як півроку тому, Логінов вже встиг відзначитися зв'язками та схемами. Так він намагався повернути до роботи з ОГХК Владислава Кліщара. Торгівля ільменітом з компаніями цієї людини обернулася підозрами від НАБУ для колишнього голови Фонду держмайна Дмитра Сенніченка і попереднього Андрія Гмиріна, який «дивиться від ВП», нагадав Ощановський. Крім того, за інформацією Ощановського, Логінов нібито має тісні бізнес-зв'язки з людьми Порошенка і «мутними» бізнесменами США, які перебувають під санкціями.

Як зазначає Ощановський, логістичні компанії, пов'язані з Логіновим, орендують два причальні комплекси Припортового заводу та перевалюють там ільменіт, фосфорити та зерно .

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«Для підприємства це абсолютно непрофільні та сторонні вантажі, але водночас дають Логінову вирішальний вплив на сам завод, оскільки обробка вантажів зараз є єдиним джерелом доходів. Логінов контролює харківську компанію „Агроторггруп“, яка „виграла“ попередній газовий тендер ОПЗ, його довелося скасувати. Тепер без узгодження заводу, який „дивиться“, не міг оголосити результати тендеру на газ, хоча процес переговорів затягнувся поза будь-які пристойні межі», — написав політолог.

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