Вантаж від друзів путіна пливе до України: про що йдеться

Сирійські фосфорити (з яких виробляють добриво для сільського господарства) для українського державного заводу просто зараз везе до порту Південний судно «Гарун бей» під прапором Сьєрра-Леоне. Про це йдеться в матеріалі Марʼяна Ощановського «Чи заплатить Україна союзникам путіна?» на сайті «Цензор.нет».

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За його інформацією, балкер «Гарун Бей» зафрахтований компанією «Z9 impex s.r.o.» зі Словаччини, і має підтверджену дату заходу на термінал Одеського припортового заводу в порту Південний на 30 серпня — 5 вересня.

«В порту судно має вивантажити понад 15 тисяч тонн фосфоритів нібито єгипетського походження, отримувачем яких є компанія „Укрмінхім“. При цьому, „Гарун Бей“ іде не з Єгипту, і навіть взагалі не з Африки, а з Близького Сходу, з ліванського порту Триполі. В Лівані цей порт розташований майже не кордоні із Сирією», — пише Ощановський.

За його словами, «Укрмінхім» є постачальником сировини найбільшого виробника добрив в Україні, — державного заводу «Сумихімпром». Підприємство працює за «давальницькою схемою»: за надану сировину «Укрмінхім» отримує право на частку продукції «Сумихімпрому». Чим дорожча сировина, тим більше заробляє «Укрмінхім». Везти «єгипетські» фосфорити із Лівану було б економічно безглуздо, й вони скоріше за все мають сирійське походження і коштують 30 дол. США за тонну.

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«А за контрактом між „Укрмінхімом“ та словацькою „Z9 impex s.r.o.“ вони нібито коштують 107 євро. Таким чином у державного заводу крадуть 80 євро на кожній тонні», — пише Ощановський.

За даними Ощановського, словацьку «Z9 impex s.r.o.» нібито контролює Віталій Логінов, — неформальний радник голови державної Об’єднаної гірничо-хімічної корпорації.

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«Колективу центрального офісу ОГХК Логінова представили як „смотрящого від Офісу президента“. Логінов, своєю чергою, пов’язаний з Андрієм Гмиріним, який є підозрюваним і перебуває у розшуку НАБУ за такі саме махінації на Одеському припортовому заводі», — пише Ощановський.

Він нагадав, що Сирія — прямий союзник путінської росії.

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«Впродовж багатьох років російська армія воює в Сирії на боці диктатора Асада. Це одна із двох країн, які засудили операцію ЗСУ в Курській області (другою була Північна Корея). Сирія перебуває під санкціями України на 50 років за участь у викраденні нашого зерна і постачанні зброї росії. Чи може державний завод купляти сирійську сировину? Ні в якому разі! Але ось вона вже пливе до України під виглядом „єгипетських фосфоритів“. Пропоную СБУ і НАБУ зустріти „Гарун Бея“ в порту Південний 30 серпня з салютом і спецназом. Якщо цього не зробити, Україну чекає міжнародна ганьба», — додав Ощановський.

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