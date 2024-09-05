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Головне — не кількість військових: майор запасу припустив, коли на фронті закінчиться активний російський наступ

18:07 5 вересня 2024
Олексій Гетьман

До кінця вересня або до перших чисел жовтня наступальний ресурс російської армії вичерпається. Таку думку висловив військовий аналітик, майор запасу НГУ Олексій Гетьман в етері «Еспресо».

«Є ознаки, що ворог видихається. Про це можна сказати навіть без певних ознак, бо це технологічні моменти. Не може будь-яка армія продовжувати довготривалі наступальні дії рік чи півтора. Це не через те, що якась армія гарна і може це робити, а інша — погана. Бо наступ готується технологічно. Думаю, до кінця вересня вичерпається наступальний ресурс противника або, можливо, до якихось перших чисел жовтня. Росіяни готувалися до цього наступу приблизно пів року», — зазначив Гетьман.

Він наголосив, що вичерпується саме технологічна можливість, а не кількість військових.

«Неправильно рахувати — якщо додали людей, то вони далі можуть продовжувати. Ні, не можуть. Наступи так не робляться. Армія так наступати не може. Якщо вони просто будуть додавати людей і кидати їх, то тоді просто стоятимуть на одному місці. Повторю, наступ росіяни готували пів року, а те, що вони підготували, — ресурс, технологічний, не тільки людський, він вичерпується», — вважає експерт.

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Нагадаємо, що в інтерв'ю NBC News президент України Володимир Зеленський розповів, що операція України у Курській області не була «спонтанним кроком», а добре підготованим превентивним ударом.

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