Головне — не кількість військових: майор запасу припустив, коли на фронті закінчиться активний російський наступ
До кінця вересня або до перших чисел жовтня наступальний ресурс російської армії вичерпається. Таку думку висловив військовий аналітик, майор запасу НГУ Олексій Гетьман в етері «Еспресо».
«Є ознаки, що ворог видихається. Про це можна сказати навіть без певних ознак, бо це технологічні моменти. Не може будь-яка армія продовжувати довготривалі наступальні дії рік чи півтора. Це не через те, що якась армія гарна і може це робити, а інша — погана. Бо наступ готується технологічно. Думаю, до кінця вересня вичерпається наступальний ресурс противника або, можливо, до якихось перших чисел жовтня. Росіяни готувалися до цього наступу приблизно пів року», — зазначив Гетьман.
Він наголосив, що вичерпується саме технологічна можливість, а не кількість військових.
«Неправильно рахувати — якщо додали людей, то вони далі можуть продовжувати. Ні, не можуть. Наступи так не робляться. Армія так наступати не може. Якщо вони просто будуть додавати людей і кидати їх, то тоді просто стоятимуть на одному місці. Повторю, наступ росіяни готували пів року, а те, що вони підготували, — ресурс, технологічний, не тільки людський, він вичерпується», — вважає експерт.
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